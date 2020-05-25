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فن

مالك إحنا فى عيد... أحمد فلوكس يشارك جمهوره صورة جديدة

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:24 م
فلوكس
فلوكس
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سيد احمد
نشر الفنان احمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " . 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

فلوكس يا غالي يا ابن الغالي وحشتنا و عايزين نشوفك في ادوار جامدة زي الممر و يا ريت ادوار زي الاختيار .

مالك احنا فى عيد كل سنة وانت طيب.

انا لسه حالا كنت بتفرج علي سيد عربي الكحكي وبقول كان سكر قوووي والدور كان تحفه .

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يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر. 

فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

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