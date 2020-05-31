زحام وتدخل سريع.. حصاد اليوم الأول من عودة حركة القطارات بعد العيد.. فيديو

شهدت عدد من محطات القطارات، أمس السبت، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد خاصة قطارات الوجه القبلي، وذلك بعد استئناف حركة القطارات للقاهرة والعكس.

كما شهدت محطتا ملوي بالمنيا وديروط بأسيوط زحاما شديدا، على القطارات المتجهة إلى القاهرة ومحافظة بني سويف، مما دفع المسؤولين للتدخل لتخفيف الزحام.

من جانبه خصص اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، 10 أتوبيسات من مشروع النقل الجماعي بالمحافظة لنقل الركاب إلى المحافظات المجاورة والقاهرة وتقليل الكثافة بمحطة قطارات ملوي جنوب المنيا.

من جانبه قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن خطوط قطار الصعيد يكون بها ضغط وزحام، وفي هذه الحالة، نقوم بدعمهم بقطار إضافي، أو نعمل علي زيادة عدد عربات القطار؛ لتخفيف ذلك الضغط ومنع الزحام.

ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر.

وقرر الوزير إن تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطاري ٩١١ علي خط القاهرة الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا والعودة بقطار ٣٩٢٠ علي خط الاسكندرية القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة الرابعة وعشر دقائق عصرا.

وسيتم وقوف قطار ١٠٠١ القادم من اسوان الي القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، ابوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج الي القاهرة اعتبارًا من الساعه ٧.٢٥ من سوهاج للوقوف بجميع المراكز