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اقتصاد

مصر الثالثة عالميًا فى تصدير البصل المجفف بقيمة 30 مليون دولار

الأحد 31/مايو/2020 - 01:39 م
صادرات مصر
صادرات مصر
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ولاء عبد الكريم
احتلت مصر المركز الثالث عالميا فى تصدير البصل المجفف بقيمة بلغت 30.4 مليون دولار وبكمية بلغت 13.6 ألف طن تمثل نسبة 8.1% من إجمالى قيمة صادرات العالم من البصل المجفف فى عام 2019 فقًا لبيانات UN-ITC.

وجاء فى المركز الأول الهند بقيمة 118 مليون دولار تمثل 31% من قيمة الصادرات العالمية فى 2019 يليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 79 مليون دولار تمثل 21% من قيمة الصادرات العالمية، وفى المركز الثالث مصر بقيمة 30.6 مليون دولار تمثل 8.1% يليها فى المركز الرابع الصين بقيمة بلغت 29 مليون دولار تمثل 7.7%  وفى المركز الخامس إسبانيا بقيمة 21 مليون دولار تمثل 5.6% من إجمالي الصادرات العالمية.


وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للبصل المجفف المصرى فى عام 2019 جاء فى المركز الأول دولة هولندا بقيمة 8.8 مليون دولار تمثل 29% من صادرات مصر من البصل المجفف يليها ألمانيا بقيمة 7.7 مليون دولار تمثل 25% من صادرات مصر وفى المركز الثالث اليابان بقيمة 4 مليون دولار تمثل 13% من صادرات مصر واحتلت المركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليون دولار تمثل 4% من صادرات مصر وفى المركز الخامس كرواتيا بقيمة 1.2 مليون دولار تمثل هى الأخرى 4% من إجمالي صادرات مصر من البصل المجفف فى 2019.

وتعد ثقة تلك الدول فى المنتج الغذائى المصرى دليل عملى وقاطع على ما يشهده المنتج المصرى من تطور نظرأ لتطبيق تلك الدول أقوى انظمة فحص ومراقبة سلامة الاغذية فى العالم.


تأتى تلك المعلومات بعد قيام المجلس بالإعلان عن إحتلال مصر صدارة الدول المصدرة للفراولة المجمدة فى 2019 وفقا للتقارير الصادرة عن نفس المصدر.

وتعتبر قطاعات التصنيع الزراعى المصرى وخاصة الخضر والفاكهة المجمدة و المجففة والمجفدة من القطاعات الاستثمارية والتصديرية الواعدة نظرا لتوافر الخام الزراعي الجيد واعتمادها على مكون محلى يعد الأعلى مقارنة بالصناعات الأخرى بالاضافة إلى تمتعه بثقة وإقبال العالم عليه.
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