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ارتفاع الصادرات المصرية لـ 56.3% برغم جائحة كورونا.. برلمانيون: الحكومة صنعت توازنا بين صحة المواطنين وعجلة التنمية.. والجودة والسعر وراء انتشار 15 سلعة محلية فى الأسواق العالمية

السبت 23/مايو/2020 - 02:30 م
صادرات مصر
صادرات مصر
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حسن رضوان
  • اقتصادية النواب: مصر سباقة فى الحفاظ على المواطنين وعجلة التنمية
  • برلمانى: جودة المنتج أدت لارتفاع نسبة الصادرات المصرية
  • بعد زيادة الصادرات.. برلمانية: ترجع لحكمة القيادة السياسية فى احتواء الأزمة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء إنفوجرافا حول ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ في ظل جائحة كورونا.




وأوضح الإنفوجراف أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت للسلع الأهم نسبيا وتضم 15 سلعة خلال الفترة من يناير حتي مارس 2020 بنسبة 56.3% من اجمالي قيمة الصادرات مقارنة بنحو 51.7% خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأشار إلى أن من أهم السلع التي ارتفعت صادراتها، زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية عدا الخام بنسبة 10.7% من إجمالي الصادرات، وذهب بأهمية نسبية، بنسبة 10.2% من إجمالي الصادرات، وحمضيات طازجة أو مجففة بأهمية نسبية 6.1% 

وأكد الإنفوجراف ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩. 


واستطلع موقع "صدى البلد"، آراء عدد من نواب لجنتى الاقتصاد والصحة، بالإضافة إلى الصناعة، حول أهمية هذا الأمر وكيفية استطاعة مصر تحقيق هذا الارتفاع فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، الذين أكدوا جميعا حكمة القيادة السياسية من البداية كان لها فضل كبير فى زيادة الصادرات، وذلك ظهر جليًا من خلال عدم تطبيق الحظر الشامل وعدم منع تصدير السلع والمنتجات خلال الفترة السابقة.

وأشاد سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة التي تجلت فى ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لتصل لـ 56.3% في ظل جائحة كورونا.

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن الصادرات المصرية تتمتع بسمعة لجودة المنتج الخاص بها والسعر المناسب، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تصدير عدد كبير من الخضراوات المصرية مثل البصل والطماطم والفراولة وغيرها من الفواكه، وذلك دليل كبير على جودة المنتج المصرى.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن ارتفاع تصدير حوالى 15 منتجا من السلع يأتى بفضل جهود الحكومة فى عمل توازٍ واضح بين الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الاقتصادية التى أبرزها عدم وقف التصدير، مؤكدًا أن رؤية الحكومة للمشهد من البداية كان له فضل كبير فى زيادة الصادرات المصرية.

كما أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لتصل لـ 56.3% في ظل جائحة كورونا.


وأكدت "شاكر" لـ"صدى البلد"، أنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد والحكومة تقوم بخطوات حكيمة من أجل السيطرة على الأزمة، وتمثلت هذه الخطوات فى حماية المواطنين من فيروس كورونا الخطير، فضلا عن حماية الاقتصاد القومى من الانهيار.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الدول منذ فترة كبيرة طبق نظام الحظر الشامل لحماية المواطنين من أضرار الفيروس اللعين ولكن حتى الآن لم تتراجع أعداد الإصابات اليومية لديهم، لا سيما أن معدلات الاقتصاد تضررت من هذا الحظر، ولكن حكمة القيادة السياسية وقرارها بالحظر الجزئي، فضلا عن اتباع التعليمات واتخاذ قرارات سريعة بالكمامة الإجبارية وغيرها جعل مصر من الدول الأقل عددًا فى المصابين.

وقالت: "أعداد الإصابات فى مصر لا تقارن بعدد الإصابات بالدول الأخرى حول العالم".

من جانبه، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كان لها رؤية مستقبلية، ومن ضمن رؤيتها استمرارها فى عملية التصدير، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لم تقم بتصدير جميع المنتجات ولكن قامت بتصدير المنتجات التى بها فائض كبير وخصصت المنتجات التى تسد احتياجات الأسواق وتلبي حاجة المواطن بدون تصدير حتى تكون ملاذا آمن للمواطنين فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك ثقة وخبرة كبيرة فى تصدير الخضراوات والفواكه فى أوروبا ودول الخليج فتقوم بتصدير البطاطس والفراولة وغيرها من الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت سباقة في اتخاذ جميع الخطوات الاحترازية من أجل عمل توازن بين الحفاظ على صحة المواطنين إضافة الى عجلة التنمية والاقتصاد.
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