برلمانى: جودة المنتج أدت لارتفاع نسبة الصادرات المصرية

أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة التي تجلت فى ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لتصل لـ 56.3% في ظل جائحة كورونا.





وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن الصادرات المصرية تتمتع بسمعة لجودة المنتج الخاص بها والسعر المناسب، مؤكدًا أن الفترة الاخيرة شهدت تصدير عدد كبير من الخضروات المصرية مثل البصل والطماطم والفراولة وغيرها من الفواكه وذلك دليل كبير على جودة المنتج المصرى.









وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان الى أن ارتفاع تصدير حوالى 15 منتجا من السلع يأتى بفضل جهود الحكومة فى عمل توازى واضح بين الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والاجراءات الاقتصادية التى أبرزها عدم وقف التصدير، مؤكدًا أن رؤية الحكومة للمشهد من البداية كان له فضل كبير فى زيادة الصادرات المصرية.





وكان ذلك بعد أن نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ في ظل جائحة كورونا.





واوضح الانفوجراف ان قيمة الصادرات المصرية ارتفعت للسلع الأهم نسبيا وتضم 15 سلعة خلال الفترة من يناير حتي مارس 2020 بنسبة 56.3% من اجمالي قيمة الصادرات مقارنة بنحو 51.7% خلال نفس الفترة من عام 2019.



