اتحاد الكرة التونسي يحدد الإجراءات المتبعة حال إصابة اللاعبين بكورونا.. فيديو

أعلن أمين موقو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم، عن الإجراءات المتبعة حال إصابة أيًا من اللاعبين ب فيروس كورونا بعد استئناف النشاط الرياضي.





وكان اتحاد الكرة التونسي ، أعلن عن مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن استئناف النشاط الرياضي.





وقال موقو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهسم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت2": "إذا ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا لأي لاعب، سيتم عزله وإجراء الفحوصات الطبية على بقية أعضاء الفريق.





وأكمل: "نسقنا مع الأندية ومع الاتحاد التونسي لكرة القدم ، التدريبات ستنطلق بداية من شهر يونيو القادم، وسيتم استئناف بقية الجولات في شهر أغسطس، وحدد الاتحاد 31 أكتوبر بداية الموسم الجديد.



