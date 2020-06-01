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رياضة

اتحاد الكرة التونسي يحدد الإجراءات المتبعة حال إصابة اللاعبين بكورونا.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:59 ص
اتحاد الكرة التونسي
اتحاد الكرة التونسي
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عمرو ابوبكر
أعلن أمين موقو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم، عن الإجراءات المتبعة حال إصابة أيًا من اللاعبين بفيروس كورونا بعد استئناف النشاط الرياضي.

وكان اتحاد الكرة التونسي، أعلن عن مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن استئناف النشاط الرياضي.

وقال موقو  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهسم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت2": "إذا ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا لأي لاعب، سيتم عزله وإجراء الفحوصات الطبية على بقية أعضاء الفريق. 

وأكمل: "نسقنا مع الأندية ومع الاتحاد التونسي لكرة القدم، التدريبات ستنطلق بداية من شهر يونيو القادم، وسيتم استئناف بقية الجولات في شهر أغسطس، وحدد الاتحاد 31 أكتوبر بداية الموسم الجديد. 

وأتم: "كل ناد سيلعب مبارياته على ملعبه، ولكن ستكون هناك لجنة تتابع كل ناد وملعبه، والصلاحيات الطبية والتجهيزية لاستقبال المواجهات، وإن لم تتوافر الشروط سيتغير الملعب. 
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