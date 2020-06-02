تقديرا لجهودها في متابعة المخالطين لمصابي كورونا.. الصحة تمنح كأس التميز لمديرية الصحة بالدقهلية

من جانبها، أشادت الدكتور هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة بتميز أداء صحة الدقهلية وفوزها بأحسن ورقة إرشادات لحالات العزل المنزلى.

فيما تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الاساسية بالوزارة على دعمهم الدائم لصحة الدقهلية.

وكانت فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية قد قامت بتجهيز شنط الأدوية اللازمة لمرضى كورونا ليتم توصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل الوزا حيث اكد أن تلك الأدوية خاصة بالمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل للكورونا.





وأضاف أن تلك الطريقة الجديدة لإيصال الأدوية للمرضى تأتى عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.