صحة الدقهلية: بدء تطبيق نظام العزل المنزلي وهناك 18 حالة معزولة

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هناك 18 حالة تم عزلهم منزليا وموجودين في منازلهم وتم إعطائهم العلاج والتعليمات اللازمه طبقا لبروتوكول العلاج الجديد الذى تتبعه وزارة الصحة والسكان، كما يتم متابعة هؤلاء المرضى عن طريق الطب الوقائى وفرق الترصد.





كما كشف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية له عن البروتوكول الجديد الذى طبقته وزارة الصحة لفحص حالات الاشتباه وعلاج مرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم البدء في تنفيذه حيث إن أي مريض في أي مكان بنطاق المحافظة سيجد مكانا للفحص والعزل وهناك أطباء متخصصون، مؤكدا أ ن البروتوكول الجديد يمكن أي مواطن عندما يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كوروتا أن يتوجه إلى المستشفيات المركزية والعامة والتابعة للأمانة المتخصصة والبالغ عددها 27 مستشفى.





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وأضاف أن المستشفيات هى " مستشفى بنى عبيد التخصصى والمنصورة التخصصى " العام القديم " والمنصورة الدولى " العام الجديد " والسنبلاوين العام والمنزلة المركزى وميت غمر المركزى ونبروه المركزى وشربين المركزى ودكرنس العام ومنية النصر المركزى واجا المركزى وطلخا المركزى والجمالية المركزى وبلقاس المركزى والمقطاعه المركزى وجمصه المركزى وشبرا سندى المركزى وميت سلسيل المركزى ودماص المركزى وأتميدة المركزى وشبراهور المركزى " الكردى المركزى وصدر المنصورة وصدر بهوت وصدر دكرنس وصدر المنزلة والمطرية المركزى بالإضافة إلى مستشفى جامعة المنصورة ومستشفى التأمين الصحى بسندوب ".





وأشار وكيل الوزارة إلى أن أي مواطن يشعر بأى أعراض عليه أن يتوجه لأى من المستشفيات السابقة والأعراض تشمل ضيق في التنفس أو ارتفاع في الحرارة أو جفاف في الحلق أو عدم وجود حاسة الشم يتوجه للاستقبال بأى من تلك المستشفيات وسيتم فحصه إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر وتطبيق تعريف الحالة، وذلك في إطار بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس وتلبية احتياجات المرضى وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم.





وأضاف أن هناك 3 حالات الأولى أن تكون النتائج جيدة ولكن اللجنة ترى أن المريض لديه أعراض كورونا يتم أخذ مسحة منه وصرف العلاج المقرر له ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وأن يلتزم به لمدة 5 أيام والعلاج موجود بكل المستشفيات على مستوى المحافظة ويعزل نفسه بمنزله مع إعطائه كافة التعليمات وماسكات جراحية ومعقمات وننتظر ظهور نتيجة المسحة لو جاءت سلبية يوقف العلاج ولو جاءت إيجابية يقوم بالمتابعة مع المستشفى الذى اخذت منه المسحة.



