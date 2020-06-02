سهل وسريع.. علاج منزلي للزكام بدون أدوية

الزكام. الزكام مرض يعانى منه الكثير من الأشخاص، وتوجد الكثير من الطرق لعلاج الزكام، ولكن البعض لا يفضل استخدام المواد الكيميائية، ويميل إلى استخدام الطرق الطبيعية فى علاج





علاج منزلي للزكام الحاد





الزنجبيل

تساعد بعض شرائح الزنجبيل الخام في الماء المغلي على تهدئة السعال أو التهاب الحلق ، كما تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أيضًا أن يقلل من الشعور بالغثيان التي غالبًا ما تصاحب الإنفلونزا و الزكام





ويمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات تساعد على استرخاء الأغشية في مجرى الهواء مما يجعله علاجًا فعالًا للسعال الجاف، والتخلص من الكحة بشكل نهائي

العسل

يحتوي العسل على مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات، ويمكن أن يخفف شرب العسل في الشاي بالليمون من آلام الحلق و الزكام ، كما تشير الأبحاث إلى أن العسل هو مثبط فعال للسعال أيضًا.









الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي قد يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، قد تقلل إضافة مكملات الثوم إلى نظامك الغذائي من حدة أعراض البرد. وفقًا لبعض الأبحاث ، قد يساعدك ذلك على تجنب الإصابة بالزكام.

ويعمل الثوم بشكل جيد في التخلص من البرد أثناء الحمل، كما يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والمطهرات والمضادة للفيروسات ، وبالتالي تساعد في مكافحة الفيروسات والبكتيريا المسببة للبرد، وفقًا لبعض الدراسات الطبية ، فإن الثوم فعال أيضًا في خفض ضغط الدم ، وتعزيز الدورة الدموية ، والحفاظ على مستويات الكوليسترول أثناء الحمل.





فيتامين سي

يلعب فيتامين ج دورًا مهمًا في جسمك وله العديد من الفوائد الصحية إلى جانب الليمون والبرتقال والجريب فروت والخضار الورقية والفواكه والخضروات الأخرى ، يعتبر الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، إضافة عصير الليمون الطازج إلى الشاي الساخن مع العسل قد يقلل من البلغم عندما تكون مريضًا، قد يساعد أيضًا شرب عصير الليمون الساخن أو البارد فى التخلص من الزكام









الماء المالح

الغرغرة بالماء المالح قد يساعد في منع التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وقد يقلل أيضًا من شدة أعراض البرد ، قد يخفف ألم الحلق واحتقان الأنف، وتعمل الغرغرة بالماء المالح على تخفيف المخاط الذي يحتوي على البكتيريا والمواد المسببة للحساسية.









حمامات دافئة

يمكن أن تقلل الحمامات الدافئة من أعراض البرد والإنفلونزا لدى البالغين، كما يمكن أن تقلل إضافة ملح إبسوم وصودا الخبز إلى الماء من آلام الجسم، وإضافة بضع قطرات من الزيت العطري ، مثل شجرة الشاي أو العرعر أو إكليل الجبل أو الزعتر أو البرتقال أو اللافندر أو الأوكالبتوس ، قد يكون لها تأثير مهدئ أيضًا.









علاج منزلي للزكام عند الحامل









زيت جوز الهند

زيت جوز الهند معروف على نطاق واسع بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا والمضادة للفيروسات، يعمل وجود مستويات مركزة من حمض اللوريك في زيت جوز الهند بشكل جيد جدًا في تدمير الدهون حول الفيروس وتفكيك غلاف الفيروس ، ومنع النضج ، ومنع ربط البروتينات الفيروسية بغشاء الخلية المضيفة، كما يعد زيت جوز الهند آمنًا جدًا أثناء الحمل ، ويمكن استخدامه داخليًا وموضوعيًا، ويمكنك إضافة ملعقة من زيت جوز الهند الصالح للأكل في أي مشروب ساخن للتخلص من البرد والزكام





خل التفاح

خل التفاح هو علاج آمن ومفيد للغاية لعلاج نزلات البرد و الزكام أثناء الحمل، كما تعمل الخصائص القلوية لخل التفاح بيئة معادية للفيروسات ، وبالتالي تقتلها في بداية البرد أو بمجرد ظهور الأعراض الأولى للبرد أثناء الحمل.





البصل

البصل هو واحد من أكثر العلاجات الايورفيدا فعالية للبرد والسعال أثناء الحمل، والبصل غني بمركبات الكبريتيك والكيرسيتين ، وهي مفيدة في قتل مختلف الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى، يمكنك تناول البصل في صورة نيئة ، أو وضع البصل بجانبك لتنظيف الهواء من البكتيريا أو الفيروسات الضارة.









علاج منزلي للزكام والكحة





- العسل الخام

يعتبر العسل الخام من أقدم العلاجات الفعالة لعلاج أي نوع من السعال، ويمتلك العسل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات تساعد على تهدئة الحلق، أظهرت دراسة أن العسل لديه القدرة على علاج السعال الليلي عند الأطفال بشكل كبير .





- حليب الكركم

خصائص الكركم المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والفيروسات، ويمكن أن تعالج السعال الجاف بشكل فعال، كما يعتبر الجمع بين الكركم والحليب الدافئ أكثر فاعلية في تخفيف السعال الجاف و الكحة





- الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي، وعلى العديد من الفيتامينات، والذى يمكن أن يقلل الالتهاب ويساعد أيضًا في مكافحة الالتهابات التي يسببها السعال الجاف نتيجة الزكام.





- شاي الزعتر

يحتوي الزعتر على العديد من الخصائص المضادة للميكروبات التي يمكن أن تعالج السعال الجاف، والتخلص من الزكام، كما يساعد الزعتر على فتح المسالك الهوائية ويريح عضلات الحلق.



