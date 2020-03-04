الزكام وعلاجه.. 6 وصفات منزلية للقضاء عليه قبل تطور الفيروس

يعتبر الزكام وعلاجه من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثيرين حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه تمامًا مع أعراض نزلات البرد، لكن الزكام يصيب الشخص نتيجة فيروس غير خطير ويمكن علاج الزكام بطرق طبيعية منزلية بسيطة وآمنة .





ما هو الزكام ؟





يصاب الكثيرين بـ الزكام وهو حالة من رشح الأنف مع التهاب الجيوب الأنفية وإصابة الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة بعد الإصابة بنوع غير خطير من الفيروسات التي تسبب الزكام ، وهو أحد أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، لكن بمجرد ظهور أعراض الزكام يمكن علاجها فورًا سواء بالطرق المنزلية او أدوية الصيدلية حتى لا يتطور الفيروس ويسبب نزلة برد أو إنفلونزا شديدة .









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أعراض الزكام :





- سيلان الأنف

- الشعور باحتقان بالأنف والحنجرة

- صعوبة في البلع

- العطس المستمر

- انسداد الأنف

- التهاب الجيوب الانفية

- الشعور بحرقة في الحلق .













يمكن أن يتم السيطرة على الزكام وعلاجه من خلال تناول فيتامين C سواء المتوفر بالصيدليات أو عن طريق الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي، كذلك يمكن اللجوء إلى أقراص الزنك لعلاج الزكام وهي متوفرة في الصيدليات .









لعلاج الزكام عليك الابتعاد عن تناول المضادات الحيوية، فالأمر بسيط ولا يحتاج أن تدخل المضادات الحيوية جسمك، بل يمكن الاكتفاء ببعض المشروبات والأعشاب لعلاج الزكام مع بعض الأقراص المخصصة للبرد .









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علاج الزكام في البيت :





المشروبات الدافئة و الأعشاب من أهم طرق علاج الزكام في البيت ، فعليك الإكثار من تناول الينسون و الجنزبيل مع العسل الأبيض، وكذلك النعناع مع الينسون، فهذه المشروبات تساعد على علاج الأغشية المصابة في الأنف الحنجرة .





حمام البخار من أسهل الطرق لعلاج الزكام ، فهو يساعد على ترطيب الأنف ، يمكنك عمل حمام البخار في البيت من خلال غلي كمية من الماء ووضعها في إناء وتوجيه أنفك ناحيتها لمدة دقائق حتى تشعر بالراحة .





الثوم لعلاج الزكام من أسهل وأرخص طرق علاج الزكام في البيت، فالثوم يحتوي على مركب الأليسين، وهو مضاد حيوي قوي له قدرة كبيرة على قتل الفيروسات والميكروبات المسببة للبرد والزكام .









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يمكنك علاج الزكام الشديد بالعديد من الوصفات الطبيعية في المنزل منها :





1-الحليب مع ملعقة كركم وملعقة بودرة جنزبيل، فهو ل قدرة على علاج السعال والسيطرة عليه .

2-الزبادي، فهوي يحتوي على البيكتريا المفيدة التي تسمى البروبيوتيك، وهي تعزز الجهاز المناعي وتقلل من اعراض الزكام .

3-كوب من الشاي ممزوج بالعسل، فهو يساعد على تخفيف ألام الزور والسعال والكحة .









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افضل دواء للزكام :





الخضروات و الفواكه التي تحتوي على فيتامين c تعد افضل دواء للزكام وخاصة مشروب البرتقال بالجزر، فيهي طبيعي وصحي ويقوي الجهاز المناعي ويخلصك من الزكام في أيام قليلة .









كذلك عصير الليمون الطازج المضاف له النعناع يعتبر ايضا افضل دواء للزكام، فالليمون غني بفيتامين سي ويقتل الميكروبات والفيروسات، ويسرع من علاج البرد، سواء الليمون الطازج البارد، أو تناول الليمون المغلي مع إضافة العسل أو النعناع الأخضر .









ماء الثوم من الطرق السهلة والبسيطة وتعتبر افضل دواء للزكام، فإذا كنت لا تستطيع تناول فص ثوم كل يوم، فيمكنك تقطيعه ووضع قطع الثوم في كوب ماء واتركها حتى يتشرب الماء خصائص الثوم، ثم تناول ماء الثوم مرتين يوميًا .









المصدر Healthline الطبي .