علاج الزكام بحيل بسيطة تخلصك من المرض سريعا

الزكام مرض شائع أثناء التعرض للبرد ، هو عدوى فيروسية في الأنف والحلق (الجهاز التنفسي العلوي). عادة ما يكون غير ضار، على الرغم من أنه قد لا يشعر بهذه الطريقة. يمكن أن تسبب العديد من أنواع الفيروسات نزلات البرد. ، هو عدوى فيروسية في الأنف والحلق (الجهاز التنفسي العلوي). عادة ما يكون غير ضار، على الرغم من أنه قد لا يشعر بهذه الطريقة. يمكن أن تسبب العديد من أنواع الفيروسات نزلات البرد.





الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات معرضون لخطر الإصابة بنزلات البرد، ولكن يمكن للبالغين الأصحاء أيضًا أن يتوقعوا إصابتهم بنزلات البرد أو اثنين سنويًا.





معظم الناس يتعافون من نزلات البرد خلال أسبوع أو 10 أيام. قد تستمر الأعراض لفترة أطول عند الأشخاص الذين يدخنون. إذا لم تتحسن الأعراض، فاستشر طبيبك.





أعراض الزكام ونزلات البرد :





أعراض الزكام نزلات البرد بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض لفيروس يسبب البرد. قد تشمل العلامات والأعراض التي قد تختلف من شخص لآخر ما يلي: عادة ما تظهرنزلات البرد بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض لفيروس يسبب البرد. قد تشمل العلامات والأعراض التي قد تختلف من شخص لآخر ما يلي:





سيلان أو انسداد الأنف

إلتهاب الحلق

سعال

ازدحام، اكتظاظ، احتقان

طفيف الأوجاع أو صداع خفيف

العطس

حمى منخفضة

الشعور بالتعب





قد يصبح الإفراز من أنفك أكثر سمكا وصفراء أو خضراء اللون بينما البرد الشائع يسير في مجراه. هذا ليس مؤشرا على وجود عدوى بكتيرية.

للبالغين - التماس العناية الطبية إذا كان لديك:





حمى أكبر من 101.3 فهرنهايت (38.5 درجة مئوية)

الحمى تدوم خمسة أيام أو أكثر أو تعود بعد فترة خالية من الحمى

ضيق في التنفس

الصفير

التهاب شديد في الحلق والصداع وآلام الجيوب الأنفية

بالنسبة للأطفال - بشكل عام ، لا يحتاج طفلك إلى زيارة الطبيب لنزلات البرد. لكن اطلب رعاية طبية على الفور إذا كان لدى طفلك أي مما يلي:

مى 100.4 فهرنهايت (38 درجة مئوية) عند المواليد الجدد حتى 12 أسبوعًا

ارتفاع الحمى أو الحمى تدوم أكثر من يومين عند الطفل في أي عمر





علاج الزكام للاطفال :





يصاب الأطفال بالزكام أكثر من الكبار بمعدل مرة كل شهر، أو 8 إلى 10 مرات كل سنة، ويعود ذلك إلى أن جهاز المناعة لديهم أضعف منه لدينا". بمعدل مرة كل شهر، أو 8 إلى 10 مرات كل سنة، ويعود ذلك إلى أن جهاز المناعة لديهم أضعف منه لدينا".

ينشأ الزكام نتيجة الفيروسات، ومن أعراضه المعروفة سيلان الأنف، السعال، الحرارة المرتفعة، العطس والتحسس. ويقول الدكتور شو إن الزكام قد يدوم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إلا أن أعراضه المزعجة غالبًا ما تزول بعد بضعة أيام. الأكاديمية الأميركية لأطباء الأطفال توصي الأهل بعدم إعطاء الأطفال ما دون الرابعة أدوية للزكام والسعال دون وصفة طبية لأنها قد تكون مضرة. وتوصي الأكاديمية بمعالجة الحرارة المرتفعة بالاسيتامينوفين (أي الباراسيتامول) منذ الولادة وحتى عمر الستة أشهر، وبعد ذلك يمكن إضافة الابوبروفين. "بعد عمر السنتين، يصبح الأطفال أكثر تحملًا للحرارة المرتفعة، ولذلك أنا أنصح بمعالجة الطفل لا الحرارة، فإذا كانت الحرارة مرتفعة فعلًا ولكن الطفل بحالة جيدة فلا داعي للقلق". رغم أنه لا علاج للزكام ولكن هناك جانب إيجابي: "كل إصابة إضافية لابنك بالزكام تجعل جهاز مناعته أكثر قوة".



أعراض الزكام :





الأعراض التي تزداد سوءًا أو تفشل في التحسن

أعراض حادة ، مثل الصداع أو السعال

الصفير

ألم الأذن

الغضب الشديد

نعاس غير عادي

قلة الشهية





أسباب الإصابة بالزكام ونزلات البرد :





على الرغم من أن العديد من أنواع الفيروسات يمكن أن تتسبب في نزلات البرد ، إلا أن فيروسات الأنف هي السبب الأكثر شيوعًا.





يدخل فيروس البرد جسمك عبر الفم أو العينين أو الأنف. يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال قطرات في الهواء عندما يصاب شخص مريض بالسعال أو العطس أو المحادثات.





ينتشر أيضًا عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب بنزلة برد أو بمشاركة الأشياء الملوثة ، مثل الأواني أو المناشف أو الألعاب أو الهواتف. إذا لمست عينيك أو أنفك أو فمك بعد هذا التلامس أو التعرض ، فمن المحتمل أن تصاب بنزلة برد.





عوامل تزيد من فرص الإصابة بالزكام:





عمر. يتعرض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات لخطر الإصابة بنزلات البرد ، خاصة إذا كانوا يقضون وقتًا في مرافق رعاية الأطفال.

ضعف الجهاز المناعي. إن الإصابة بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة يزيد من خطر الإصابة به.





الوقت من السنة. يكون كل من الأطفال والبالغين أكثر عرضة لنزلات البرد في الخريف والشتاء ، ولكن يمكنك أن تصاب بالبرد في أي وقت.

التدخين. من الأرجح أن تصاب بنزلة برد وأن تعاني من نزلات برد أكثر حدة إذا تعرضت لدخان السجائر.





مكشوف. إذا كنت حول العديد من الأشخاص ، كما هو الحال في المدرسة أو على متن طائرة ، فمن المحتمل أن تتعرض لفيروسات تسبب نزلات البرد.





مضاعفات الزكام :





عدوى الأذن الحادة (التهاب الأذن الوسطى). يحدث هذا عندما تدخل البكتيريا أو الفيروسات إلى الفضاء خلف طبلة الأذن. تشمل العلامات والأعراض النموذجية الأذان ، وفي بعض الحالات ، إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف أو عودة الحمى بعد نزلات البرد.

الربو. البرد يمكن أن يؤدي إلى نوبة الربو.





التهاب الجيوب الأنفية الحاد. في البالغين أو الأطفال ، يمكن أن تؤدي نزلات البرد الشائعة التي لا تحل إلى التهاب الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية).





الالتهابات الثانوية الأخرى. وتشمل هذه الحلق (التهاب البلعوم العقدية العقدية) ، والالتهاب الرئوي ، والتهاب القصيبات أو مجموعة في الأطفال. هذه الالتهابات تحتاج إلى علاج من قبل الطبيب.

الوقاية من الزكام :





لا يوجد لقاح لنزلات البرد الشائعة ، ولكن يمكنك اتخاذ احتياطات منطقية لإبطاء انتشار فيروسات البرد:





اغسل يديك. نظف يديك جيدًا وغالبًا بالصابون والماء ، وعلم أطفالك أهمية غسل اليدين. إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين ، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول.





تطهير الاشياء الخاصة بك. قم بتنظيف كونترتوب المطبخ والحمام مع مطهر ، خاصة عندما يصاب أحد أفراد أسرتك بنزلة برد. غسل لعب الأطفال بشكل دوري.





استخدام الأنسجة. العطس والسعال في الأنسجة. تجاهل الأنسجة المستعملة على الفور ، ثم اغسل يديك بعناية.





لا تشارك. لا تشارك أكواب الشرب أو الأواني مع أفراد الأسرة الآخرين. استخدم الزجاج الخاص بك أو الأكواب التي يمكن التخلص منها عندما تكون أنت أو شخص آخر مريضًا. قم بتسمية الكأس أو الزجاج باسم الشخص المصاب بالبرد.





الابتعاد عن نزلات البرد. تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص مصاب بالزكام.





اختر مركز رعاية الطفل بحكمة. ابحث عن مركز رعاية الطفل مع ممارسات النظافة الجيدة والسياسات الواضحة حول إبقاء الأطفال المرضى في المنزل.





اعتني بنفسك. قد يساعدك تناول الطعام بشكل جيد وممارسة التمارين الرياضية والنوم الكافي وإدارة الإجهاد في الحفاظ على نزلات البرد.





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أفضل علاج للزكام :





مجلة " هيلث دوت كوم قدمت 10 أساليب سهلة لعلاج آلام الحلق بشكل سريع ودون الحاجة لاستشارة طبيب .





- مضادات الالتهاب:

تساعد في شفاء التهاب الحلق وأي أعراض حمى أخرى.

- الغرغرة بالماء والملح:

ينصح الأطباء بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها عدة مرات في اليوم لتخفيف الالتهاب وتطهير الحلق من البكتيريا.

- تناول الحبوب المنعشة للحلق:

ويؤدي تناول هذه الحبوب إلى إفراز اللعاب، ما يبقي الحلق رطبًا. وقم باختيار الحبوب التي تحتوي على عناصر مبردة ومخدرة، مثل المنثول. وهناك أيضًا بخاخات تباع في الصيدليات لها أثر شبيه بهذه الحبوب المنعشة لتخفيف الألم مؤقتًا، من دون علاجه.

- دواء السعال:

يساعد تناول دواء السعال في تخفيف الالتهاب بشكل مؤقت.

- السوائل:

يعتبر تناول السوائل مهم جدًا عند الشعور بآلم الحلق، وخصوصًا أنها ستجعل الأغشية المخاطية رطبة دائمًا، ما يساعد في محاربة البكتيريا والعناصر المسببة للحساسية، ويجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة أعراض البرد.

- الشاي:

يعتبر الشاي مسكنًا سريعًا لألم الحلق، ويحتوي الشاي غير العشبي، مثل الشاي الأخضر والأسود، على مضادات للأكسدة تدعم المناعة وتحارب العدوى. ولزيادة فائدة الشاي، ينصح بإضافة ملعقة من العسل.

- شوربة الدجاج:

تساعد شوربة الدجاج المنزلية في علاج التهاب الحلق، وخصوصًا أن الصوديوم الموجود في مرقة الدجاج يعالج حالة الالتهاب. بالإضافة لهذا، قد يكون تناول الطعام مؤلمًا بسبب التهاب الحلق، لهذا تمثل الشوربة غذاء مفيدًا وسهل التناول.

- حلوى الخطمي:

استُعمل سائل نبات الخطمي لسنوات كعلاج تقليدي للسعال وأعراض البرد ووجع الحلق. وبحسب دراسات حديثة، يساعد تناول حلوى الخطمي في تخفيف آلم التهاب الحلق، لأنها تساعد في تكوين طبقة تغلفه وتسهل البلع.

- الراحة:

إعطاء الجسم قسطًا من الراحة يساعد في علاج الجسم وتقوية مناعته ضد الفيروسات المسببة للالتهاب.

أفضل علاج للزكام سريعا من الصيدلية :

- المضادات الحيوية:

10 بالمائة من حالات التهاب الحلق لدى البالغين سببها عدوى بكتيرية، وإذا خضعت لفحوصات طبية، أثبتت أن الالتهاب الذي تعاني منه سببه بكتيري، يمكن تناول المضادات الحيوية للعلاج.





علاج الزكام للحامل :





قدممت رابطة صيادلة بلا حدود مجموعة من الأدوية الآمنة للوصف أثناء الحمل لكل الحالات المرضية التي يمكن أن تتعرض لها السيدات الحوامل

(البرد و الحساسية ) الادوية الوصفية المعتمده علي ال ( FDA Category ) لكل مادة و مدى أمانها لمعالجة هذه اهم الاعراض اللي بتصادفنا بتبقي:- - رشح ... و صداع و التهاب في الحلق ..الالام في الجسم قد يكون مصحوب بكحه و قد يكون لا .. الادوية الأمنة للمسكنات للصداع و الالام الجسم : - البارسيتامول ...( B ) - الباراسيتامول + كافيين ( حتي ثلاث اقراص يوميا ).

اما بخصوص الرشحتحتاج الحامل الي الادوية ال ( Anti histaminic ) بإعتباره السبب الرئيسي في الرشح. والامن منها مضادات الهيستامين :

1- Dimethinidine ( فنسيل) .. Category.. B. 2- Chlorphenramine ( اللرجيل) ............ B. 3- loratidine (كلاريتين ) ........................B. 4- Dimenhydranate (درامينيكس )..........B. 5-Citrizine....( زيرتك ) ...........................B.

ومن الممكن استخدام محلول ملحي أو بخاخ عالي الملوحة زي - سينو كلير - او اي نوع محلول ملح لتقليل الرشح و تفتيح مجرى الأنف. و اقراص استحلاب : Strepsiles -( التهاب الحلق ) مع السوائل الدافئة.





علاج الزكام :



