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مرأة

خليط طبيعي لـ علاج الزكام والوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:01 م
لعلاج الزكام والوقاية
لعلاج الزكام والوقاية من نزلات البرد فى الشتاء
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أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة تغير الفصول، وعدم انتظام درجة حرارة الجو، يقدم الدكتور مصطفى بكرى خليطا طبيعيا يخلص من الزكام نهائيا ويقى من نزلات البرد  وبمكونات من مطبخك، ودون أضرار.

أحضر علبة زجاج فارغة وضع فيها شرائح من الليمون مع بعض الزنجبيل البودرة بالإضافة إلى عسل النحل ثم ضعه في الثلاجة لمدة يومين ليصبح الخليط كالجلي.

قم بوضع ملعقة منه صباحا داخل كوب واسكب عليه الماء الساخن وحركه وعليك تناوله ساخنا.

كرر هذه العملية يوميا قبل خروجك من المنزل صباحا يقيك هذا الخليط من نزلات البرد، يحفظ هذا الخليط في الثلاجة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
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خليط طبيعي لـ علاج الزكام والوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

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