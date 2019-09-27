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مرأة

مناخيرك مسدودة.. وصفة مدهشة لعلاج أعراض الزكام

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
مناخيرك مسدودة ..
مناخيرك مسدودة .. وصفة مدهشة لعلاج اعراض الزكام
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اسماء محمد
نزلة البرد من أشهر الأمراض التى يتعرض لها الإنسان فى فصلى الخريف والشتاء مما يسبب الكثير من المتاعب للإنسان من بينها انسداد الأنف نتيجة للإصابة بالزكام والإنفلونزا.

ويؤثر انسداد الأنف على الكثير من الوظائف الحيوية لجسم الإنسان نتيجة لعدم وصول الأكسجين بالكميات الكافية لأجهزة الجسم المختلفة مما يؤثر عليها بشكل سلبى.. وتوجد الكثير من العلاجات الطبيعية لمشكلة انسداد الأنف.

عرض موقع " boldsky" طريقة طبيعية سهلة لعلاج انسداد الأنف بمكونات منزلية غير مكلفة ، وهى الشاى والفلفل الاسود.

وتحقق هذه الوصفة نتائج مذهلة فى علاج انسداد الانف حيث تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي كعوامل مضادة للالتهابات ويصبح التأثير أقوى عندما يضاف لها الفلفل الأسود فى تنظيف الانف وتخليصه من المخاط الموجود بداخله.
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