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مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:41 م
نصائح لحمايتك من
نصائح لحمايتك من فيروس كورونا
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رشا عوني
مخاوف عديدة يعيشها شعوب العالم الآن بعد تزايد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا على مستوى دول العالم مع وجود نسبة من حالات الوفيات بسبب الفيروس الذي يصعب علاجه حتى الآن، وينتقل بطرق سهلة لا نتوقعها تمامًا ويظل كامنًا بداخل الجسم لا تظهر أعراضه بشكل فوري، مما يجعل المريض لا يعلم إصابته بالفيروس بشكل فوري. 

هناك بعض العادات اليومية التي تحتاج أن نتوقف عنها حتى نكون في أمان من فكرة انتشار فيروس كورونا وسهولة العدوى به، وبحسب نصائح موقع صحيفة Daily mail البريطانية، إليك هذه النصائح الهامة .. 

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1-لا تلمس مقابض الأبواب : يقول الخبراء إن الطريقة الأكثر شيوعًا لانتشار فيروس كورونا هي من خلال لمس الأشخاص للأسطح التي تلوثها مريض مصاب.
2- استخدم قلمًا أو منديلًا للضغط على الأزرار بدلًا من اصبعك، وخاصة عند استخدام المصعد، أو الكيبورد
3- لا تستخدم المراحيض العامة، أكد الخبراء أن المصاعد والمراحيض العامة ، تحتاج للتعامل معها بحذر شديد لأنها سهل انتقال الفيروس من خلالها .
4- توقف عن لمس وجهك وأنفك وعينيك، فهي أسهل طريقة لنقل عدوى فيروس كورونا

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5- توقف عن السلام الحار مع القبلات، فالقرب من الأشخاص بهذه الطريقة خطير في الأوقات الحالية وخاصة المصابين بنزلات البرد والسعال
6-تجنب التجمعات الكبيرة فربما يكون أحد الأشخاص مصابًا بفيروس كورونا أو مجرد نزلة برد فيتم نقلها بالعدوى للأخرين
7-ارتدي القفازات في الأماكن العامة وفي المواصلات والأسطح خارج منزلك والسلالم والمصعد وحتى الهواتف المحمولة
8-تجنب البصق في الأماكن العامة
9-استخدم منديلًا كلما شعرت برغبة في الكحة أو العطس والقي المنديل ولا تستخدمه مرتين
10- قف على مسافة بعيدة تصل لـ 2 متر عن أي شخص مصاب بالسعال أو البرد
مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا
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