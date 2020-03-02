ابعدوا عن بعض 2 متر.. طريقة آمنة للوقاية من فيروس كورونا

انتشرت العديد من التحذيرات عن فيروس كورونا بعد الإعلان عن ظهور حالتين مصابتين في مصر، ما تسبب في الخوف من الاصابة بالمرض وبدأ الكثير من الأشخاص يلجئون إلى ارتداء الكمامات للخوف من الاصابة بفيروس كورونا.
وحذرت العديد من وسائل الإعلام المختلفة على مستوى العالم على مواقعها الصحفية والصحية والطبية من طريقة ارتداء الكمامة، حيث أكد بعض الأطباء أن ارتداء الكمامة وحده لا يكفي للوقاية من فيروس كورونا بل على العكس يجب أن يرتديها فقط المصابون حتى لا ينقلون الفيروس عن طريق العدوى للآخرين.
اقرأ أيضًا
وبحسب موقع mercurynews، فمن أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد الحفاظ على مسافة ستة أقدام عن الآخرين أي ما يساوي تقريبًا 2 متر، مع تغطية الأنف والفم عند السعال أو الكحة.