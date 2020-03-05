علاج الزكام .. وصفات طبيعية للحامل والأطفال

علاج الزكام من من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من الأشخاص فى وقتنا هذا، فيعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة الزكام والرشح و بالاخص مع تقلبات الجو التى تشهدها البلاد.





علاج الزكام لا يقتصر على الكبار فقط فيعانى أيضا الكثير من الأطفال من مشكلة الزكام ، فهناك الكثير من الأدوية والوصفات الطبيعية التى تساعدك فى علاج الزكام





للزكام قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، افضل علاج للزكام ، و يتمثل فى ... افضل علاج





تناول شاي الساخن مع العسل يساعد على تهدئة التهاب الحلق ويكافح الفيروسات، ويضاف إ ملعقة من العسل الغني بمضادات الأكسدة و بضع قطرات من الليمون لاحتوائه على فيتامين C.





عصير البرتقال مليء بفيتامين سي الذي يساهم على الشفاء بسرعة، و التخلص من الزكام فيعتبر عصير البرتقال يحتوي على 124 ملجم فيتامين C، وينصح أيضا بتناول الفراولة، والطماطم، والقرنبيط.





الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسايسين التى تساعد على التخفيف من احتقان الأنف و الرشح و الزكام، و يمكن للفلفل الحار أن يساعد على محاربة الفيروسات كما انه غنى بفيتامين سي.





تحرص الحامل خلال فترة الحمل على عدم تناول الادوية للحفاظ على صحتها و صحة الجنين، فتلجأ الكثير منهن إلى الوصفات و الحلول الطبيعية لـ علاج الزكام للحامل. علاج الزكام للحامل..





-استنشاق بخار الماء من أسهل وأسرع الطرق لعلاج الزكام للحامل من خلال وعاء به ماء ساخن ومحاولة استنشاق بخار الماء الصاعد و يغطي الرأس من الخلف بمنشفة لمنع تتطاير البخار بعيدا.





- غسل الأنف بمحلول الملح يعتبر من مذيبات المخاط الطبيعية، فيمكنك تحضير محلول الملح فى المنزل من خلال خلط ملعقتين من الملح الطبيعي في كوب من الماء الدافئ ثم ضعي المحلول في قطارة و يستخدم في غسل الأنف ثلاث مرات يوميًا.





خل التفاح والعسل لهما تأثير قوي في علاج الزكام ويمكن تناوله دافئا مع العسل أو استنشاق البخار الصاعد منه، اخلطي ملعقتين من خل التفاح وملعقة عسل مع كوب ماء ساخن وتناوليه قبل النوم.





افضل علاج للزكام من الصيدلية

هناك العديد من الادوية التى تعد افضل علاج للزكام من الصيدلية وتخلصك من الرشح و تساعد فى علاج الزكام من الصيدلية و تتمثل فى أسماء افضل علاج للزكام من الصيدلية و هم كونجيستال، كومتركس ،فلوريست، بنادول كولد أند فلو،بنادول إكسترا ، سودوايفيدرين ، باور كولدأند فلو ، ديسكلورفنرامين ، نافازولين، الفينيليفرين، الايبوبروفين،السودوايفيدرين ، الغوابفنيزين ،أقراص فيتامين سي .





علاج الزكام للاطفال

تبحث دائما الكثير من الامهات عن وصفات طبيعية و صحية لأطفالهم للتخلص من مشكلة الزكام ، فيمكنك تقديم مغلي البطاطا لأطفالك من خلال غسل كمية من البطاطا جيدآ ، ثم تقطع بقشرها وتغلى في الماء لمدة ربع ساعة على نار هادئة،ثم يصفى المغلي بعد تحليته بالعسل الاسود والجرعة : كوب دافيء بعد كل أكلة .





عصير الجزر.. يبشر الجزر ناعمًا ويغلى مع الماء حتى ينهري ثم يضاف عليه كوب عسل دون أن يزاح الماء من الجزر ويترك علي النار حتى ينعقد ثم يضاف ملعقة صغيرة مملوءة من كل العود الهندي وقرنفل مطحون ودارسين وزنجبيل وهيل وجوز الطيب حبة واحدة فقط بعد سحقها ويقلب جيدًا حتى يصبح لون المخلوط متجانسًا، يؤخذ من هذا المزيج بعد أن يبرد ملعقة صغيرة أو كبيرة حسب عمر المريض وذلك بعد وجبة الطعام مباشرة حيث تنقي هذه الوصفة تمنع الزكام





أو يغسل الجزر جيدآ، ثم يفرم ويخفف بالماء ، ويمكن تحليته بعسل النحل أو السكر حسب الحاجة والجرعة : كوب ثلاث مرات يوميآ

مغلي اوراق الجوافة.. يفيد في علاج حالات البرد الزكام يمكنك تحضيره في المنزل بأن تؤخذ الاوراق ثم تغسل جيدآ وتغلى في الماء ثم تصفى وتشرب والجرعة : كوب على الريق يوميآ.



