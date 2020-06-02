وزير العدل: خطط لتوفير بيئة عمل ملائمة بالمحاكم والشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان ، وزير العدل، إن هناك حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم و الشهر العقاري ، موضحا أنه لابد من توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة وتطوير العمل بالشهر العقاري.









وأضاف « عمر مروان » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم»المذاع على قناة «on» أنه يعلم جيدا تحديات ومشاكل الشهر العقاري والشخصيات القائمة على العمل لانه كان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري.









وأشار وزير العدل، إلى أن الشهر العقاري ذو شقين الاول شهر الملكية والأخير توثيق المعاملات التي تشهد التكدسات الفترة الاخيرة، موضحا أن السبب الرئيسي في هذه المشاكل الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري هي قلة العمالة 2444 موثقا على مستوى الجمهورية، وبالتالي نعاني من قلة العمالة.









وأوضح المستشار عمر مروان، أنه عندما تولى حقيبة وزارة العدل تمت زيادة العمالة بنسبة 41% خلال 3 شهور على مستوى موثقي الشهر العقاري، مؤكدا أن المقار عددها محدود وفي حالة يرثى لها لا نستطيع تقديم الخدمة من خلالها.









وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة البريد بعمل 114 مقرا جديدا للاختيار بينها لتقديم الخدمة للجمهور، فضلا عن 33 مقرا تم الاتفاق من قبل على دخولها الخدمة.









ونوه المستشار عمر مروان، إلى أن 431 مقرا للشهر العقاري تخدم 100 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم عمل معاينات لاختيار المقرات الجديدة، وأن أزمة كورونا تسببت في تراكم طلبات واحتياجات المواطنين في الشهر العقاري على مدار الأشهر السابقة.