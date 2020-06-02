وزير العدل: تعديل تشريعي لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ بشكل فوري في الشهر العقاري

قال المستشار عمرو مروان وزير العدل، إن هناك مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب لوضع بعض الضوابط بشأن تسجيل الأحكام، موضحا أن هناك تعديلا تشريعيا لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ بشكل فوري في الشهر العقاري.









وأضاف «عمر مروان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «on» أنه سيكون هناك نقلة لتشجيع المواطنين لتسجيل حكم صحة ونفاذ في مجال شهر الملكيات.









وأوضح الوزير، أن 431 مقرا للشهر العقاري تخدم 100 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم عمل معاينات لاختيار المقرات الجديدة، وأن أزمة كورونا تسببت في تراكم طلبات واحتياجات المواطنين في الشهر العقاري على مدار الأشهر السابقة.









وأشار إلى أن هناك حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم والشهر العقاري، منوها إلى أنه سيكون هناك خدمة مميزة في بعض المقار لتقديم خدمة مميزة للجمهور بصورة لائقة بمقابل خدمة مدفوعة الثمن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات سواء من خلال تطبيق او أون لاين من خلال شبكة معلومات.



