خدمة مميزة للجمهور.. وزير العدل: خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقاري في الفترة القادمة.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان ، وزير العدل، إعداد خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقاري في الفترة القادمة.





وأوضح وزير العدل ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على قناة «on»، أنه لابد من اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن إجراءات الحماية تطبق بارتداء الكمامة، واستخدام القلم الخاص بكل فرد.





وزير العدل، أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لمقرات الشهر العقاري، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الموظفين إلى أماكن أكثر حداثة تليق بالخدمة التي تقدم للمواطنين. وأضاف





وأشار وزير العدل، إلى أنه من غير المنطقي أن تنظم مأموريات الشهر العقاري العمل داخل المقار وخارجها، موضحا أنه سيتم عمل مقر جديد في سيتي ستار يقدم خدمة مميزة للمواطنين، وهناك مقر بالرحاب، وسيتم توفير تقنيات جديدة لتقليل الزحام بالنسبة للشهر العقاري.





ولفت إلى أن هناك حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم والشهر العقاري، منوها بأنه سيكون هناك خدمة مميزة في بعض المقارات لتقديم خدمة مميزة للجمهور بصورة لائقة بمقابل خدمة مدفوعة الثمن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات سواء تطبيق أو أون لاين من خلال شبكة معلومات.



