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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على زوج وابنة مايا دياب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها، اليوم ، حيث ولدت في مثله من العام 1980، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهى مغنية ومقدمة برامج وممثلة وعارضة أزياء.

وتزوجت مايا دياب في عام 2006 من رجل الأعمال اللبناني عباس ناصر، ولديهما طفلة تدعى "كاي".

وانتقلت مايا دياب إلى مجال التمثيل، حيث شاركت في الفيلم السينمائي "أسد و4 قطط" 2007 إلى جانب مسلسلين هما "كلام نسوان" في 2009 و"الدنيا هيك " في 2010.

عرفت الشهرة في وقت قصير، وخصوصًا حين قررت خوض مجال الغناء وحدها بعيدًا عن الفور كاتس في 2010 فإصدرت أغنية "حبيبي" 2011 واختارها الفنان رامي عياش لتشاركه الدويتو الغنائي "سوا" 2011 الذي نال شهرة كبيرة ونقل مايا إلى مرحلة جديدة من حياتها 

 كما بلغت شهرتها الذروة من خلال برنامج "هيك منغني" 2011 وحظي بنسبة مشاهدة عالية جدا

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