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مرأة

شاهد.. مايا دياب بإطلالة كلاسيكية ملفتة

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:30 م
مايا دياب
مايا دياب
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة غريبة ولافته أثارت الجدل.

وظهرت مايا دياب مرتدية توب باللون الأبيض مكشوف من منطقة البطن بطريقة لافته، ونسقت معه بنطالا كاجوال باللون الفوسفوري، وارتدت جاكيت باللون الرمادي الفاتح أعلى التوب بطريقة كلاسيكية.

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وتألقت مايا دياب في إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، فرفعت خصلات شعرها الذهبي لأعلى، مع تطاير بعض الخصلات من الأمام بطريقة مميزة.

كما استخدمت مايا دياب بعض اللمسات البسيطة التي تناسب لون بشرتها البرونزي ففضلت أن تضع اللون البني الهادئ في الشفاه.


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