بعد الخصم.. تعرف على سعر بيجامة مايا دياب في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها.
ظهرت مايا دياب فى الصور بإطلالة غير متوقعة ، حيث ارتدت بيجامة أنيقة باللون الأصفر وذا أكمام طويلة، واتسمت البيجامة ببعض الكلمات و الرسومات ذات اللون الأصفر.
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وحملت بيجامة مايا دياب فى أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية DKNY، وقد بلغ سعرها 106 دولارات قبل الخصم، ولكن بعد الخصم أصبح سعرها 53 دولارا.
ووضعت مايا دياب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، وارتدت اكسسوارشعر باللون الأسود.