قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر

بوليانسكي
بوليانسكي
أخبار العالم

حذّرت روسيا من خطورة استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن تصاعد العنف يهدد بشكل مباشر فرص المصالحة الوطنية ومستقبل الدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة الوضع السوري، استنادًا إلى تقارير المبعوث الأممي الخاص جير بيدرسن، ونائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث.

قلق روسي من تصاعد العنف الطائفي

أعرب بوليانسكي عن "قلق بالغ" إزاء الأحداث المأساوية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرًا، والتي تسببت في نزوح نحو 200 ألف شخص، إضافة إلى المجزرة التي استهدفت العلويين في الساحل السوري خلال مارس الماضي.

وأكد أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوّض فرص المصالحة الوطنية ويهدد بإعادة إنتاج دوامة الصراع، داعيًا إلى تحقيقات محايدة وشفافة لمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم.

التهديد الإرهابي واستهداف المقدسات

وفي معرض حديثه، دان المسؤول الروسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق في 22 يونيو، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وحماية دور العبادة. 

كما لفت إلى أن "التجربة العراقية" أثبتت خطورة تهميش العسكريين السابقين، محذرًا من تكرار السيناريو ذاته في سوريا، حيث قد يدفع التهميش ببعض الضباط السابقين نحو تشكيل أرضية خصبة للانتقام على غرار ما حدث مع تنظيم داعش.

العملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية

وشدد بوليانسكي على أن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة لجميع المكونات السورية، استنادًا إلى القرار الأممي 2254، مؤكّدًا أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل ينبغي أن تضمن مشاركة جميع الفئات دون استثناء. 

واعتبر أن أي إقصاء من شأنه تقويض ثقة السوريين بالمسار السياسي.

انتقادات لإسرائيل ودعوة لاحترام السيادة

كما أشار المندوب الروسي إلى أن استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية واحتلال هضبة الجولان يفاقمان هشاشة الأمن، داعيًا إلى التزام صارم بمبادئ احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الوضع الإنساني والعقوبات

وتوقف بوليانسكي عند الأزمة الإنسانية العميقة التي يعيشها السوريون، داعيًا السلطات في دمشق إلى تسهيل عمل وكالات الإغاثة وضمان أمن العاملين الإنسانيين. 

ورحب برفع العقوبات الأحادية عن سوريا، واصفًا ذلك بـ"نافذة الفرص"، لكنه شدد على أن البلاد بحاجة إلى دعم شامل وطويل الأمد يركز على إعادة بناء القطاعات الحيوية، وليس مجرد مساعدات مؤقتة.

روسيا تؤكد التزامها بدعم سوريا

واختتم نائب المندوب الروسي بالتأكيد على أن بلاده ستظل "صديقة موثوقة للشعب السوري"، ومستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

 وأعرب عن أمله في أن تستعيد سوريا قريبًا مكانتها كدولة قوية ومستقرة يشعر جميع أبنائها بالأمان، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية، موجّهًا في الوقت نفسه شكره للسلطات السورية على جهودها لحماية المواطنين الروس والمنشآت الروسية داخل البلاد.

روسيا سوريا مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحد دميتري بوليانسكي غير بيدرسن مارتن جريفيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

ترشيحاتنا

الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية

اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي.. أشرف عطية يثير الجدل بتعليق غريب

علي رؤوف الموزع الموسيقي

علي رؤوف: أنا بشحت بالجيتار فتحت لي نافذة على العالم

المستشار محمود فوزي

محمود فوزي: الدستور يعطي الحق الكامل بتشكيل الأحزاب بالإخطار

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد