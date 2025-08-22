مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد العمروسي برسالة رومانسية

احتفلت الفنانة مي فاروق بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد العمروسي، حيث وجهت له رسالة مؤثرة مليئة بالمشاعر عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».



وقالت مي فاروق في تهنئتها: «كل سنة وأنت أسعد الناس وأنجحهم، كل سنة وأنت سند وظهر وزوج وحبيب، أول عيد ميلاد نحتفل به معًا تحت سقف واحد، وأتمنى أن تكون سعيدًا معنا دائمًا، وعقبال العمر كله في نجاح وتألق».



وأضافت: «أنت نور حياتي وحياة أولادنا علي وعليا وعمر وزينة ومالك، وأحلى وأجمل وأطيب قلب، أفتخر دائمًا بكوني زوجة رجل بمعنى الكلمة.. بحبك يا حبيب عمري، عيد ميلاد سعيد يا عمروسي».