قبل انطلاقه بساعات .. مي فاروق تشارك جمهورها بروفات حفلها بمهرجان قرطاج الدولي

شاركت مي فاروق جمهورها صور جديدة عبر حسابها الرسمي رفقة المايسترو محمد الأسود بموقع انستجرام من بروفات حفلها المنتظر اليوم السبت فى مهرجان قرطاج الدولي فى تونس ، ومن المقرر ان تقدم مي باقة من اغانيها المميزة.

ألبوم مي فاروق

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحى يوسف، والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى نادر حمدى.. وتقول كلمات أغنية "أنا اللى مشيت":..

أنا اللي مشيت وسبَّقت

لقيت الوضع ما عجبنيش

طريقته كمان ما ناسبتنيش

وفرصه وجت ماصدقت

لا عُمري وقفت في الصف

ولا أتعامل بسوء تقدير

مشيت علشان مقامي كبير

ومش مركونه ع الرَّف

أنا كبريائي معاك خلاني

أستسهل وأنسي اللي بينساني

ما عيشي تاني لأناني واضحي ليه

لا عمري هاقول ياحبيبي تعالي

أنا مش بصفي بسرعه وشياله

اللي بيتعالي هتعالي وأدوس عليه

علي المواضيع دي قفلت

ده آخره معامله باستهتار

ده يوم مافارقته ضحك هزار

وجبت صحابي حفلت

خلصت خلاص من الهم

وفوقت لنفسي واحلويت

ده لو جاني هاقول له نسيت

ولا يقدر يقول بِّم