اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد

دعا زعيم إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، إلى وقف الاشتباكات الدائرة في مدينة السليمانية، مؤكداً أن التصعيد الأخير يستهدف أمن الإقليم واستقراره ويجب أن يختتم بأسرع وقت لتفادي سقوط مزيد من الضحايا.

جاء ذلك في تصريحات عاجلة أوردتها قناة "العربية"، حيث قال بارزاني: "ندعو إلى وقف الاشتباكات في السليمانية ونعمل على منع إراقة الدماء"، مشدداً على أن التوتر القائم لا يخدم مصالح الإقليم، بل يشكّل تهديداً جاداً على مستقبل أمنه.

كما أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن قلقه من أن هذا التصعيد قد يزعزع ركائز الأمان في الإقليم، قائلاً: "التوتر في السليمانية يستهدف أمن الإقليم".

ولم يذكر تفاصيل محددة حول أسباب اندلاع الاشتباكات أو الأطراف المشاركة فيها، ولكن واضح أن الوضع الأمني في هذه المدينة الساخنة بات على المحك.

اشتعال السليمانية

السليمانية، كبرى مدن جنوب الإقليم، لطالما كانت مركزاً للتأثير السياسي والفعاليات المدنية.

ورغم ذلك، تشهد أحياناً توترات محلية ناجمة عن نزاعات داخلية أو تصاعد خلافات بين القوى السياسية الرئيسية في الإقليم، مثل حزبي الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، أو احتجاجات على خلفيات اجتماعية ووظيفية.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون الاحتجاجات الاقتصادية أو تأخر صرف الرواتب، ضمن عوامل التوتر المحتملة، خصوصًا أن السليمانية شهدت في السابق احتجاجات على هذا النحو، وتم سجن معلمين وإعلاميين أثناء تلك التظاهرات.

الدعوة للحوار والتسوية

خلال تصريحه، شدّد بارزاني على ضرورة التهدئة وترجيح صوت الحكمة، مساهمًا بـ"دور الوسيط" لوقف نزيف الدماء وتعويض ما تهدده المعارك من خلل في الاستقرار، دون الإشارة إلى تدخل عسكري مباشر أو استخدام القوة الأمنية بشكل مبالغ فيه.

كما عبّر بارزاني، بشكل عام، عن سعيه لاحتواء أي توترات عبر الحوار السياسي والضغط المدني، رغم عدم توفر تفاصيل حول اجتماع تنسيقي بين الأطراف المعنية أو مبادرة وساطة حالية.