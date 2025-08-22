قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اشتباكات مسلحة في السليمانية وحريق بفندق عقب محاولة اعتقال زعيم الأكراد

اشتباكات في السليمانية
اشتباكات في السليمانية
أخبار العالم

شهدت مدينة السليمانية بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، توترًا أمنيًا ملحوظًا مساء الخميس، حيث أشارت تقارير إلى اندلاع اشتباكات مسلحة داخل فندق يُعتقد أنه مقر رئيس جبهة الشعب، لاهور شيخ جَنگي. 

وأكد ماجد حميد، مدير مكتب قناة "العربية" في بغداد، أن قوة الأمن حاصرت المقر، في محاولة لاعتقاله، إلا أن شيخ جَنگي رفض تسليم نفسه، مما أسفر عن مواجهات محدودة.

وفي الوقت ذاته، اندلع حريق داخل الفندق، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع المدني في السليمانية، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وقد تم السيطرة على الحريق في وقت لاحق، في تطور أمني درامي على وقع التوتر السياسي في الإقليم.

في ظل هذه الاستقطابات السياسية المتصاعدة، أصدرت جهات رسمية كردية بيانات تدعو إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع. أولًا، دعا زعيم الإقليم مسعود بارزاني إلى وقف أي اشتباكات، مؤكدًا حرصه على حماية دماء المواطنين ومنع إراقة مزيد من الدماء. 

كما حذّر رئيس حكومة كردستان العراق من أن التوتر داخل السليمانية قد يهدد أمن الإقليم واستقراره، داعيًا إلى التهدئة وتغليب العقلانية في معالجة الأزمة.

يأتي هذا الحادث في خضم صراع سياسي متأجج داخل صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، حيث يتصدر لاهور شيخ جَنگي الأدبيات السياسية كرمز خارج التيار التقليدي، منذ تأسيسه حزب جبهة الشعب في أوائل عام 2024، بعد خلافات داخل حزبه السابق، وفق ما نُشر في مصادر مستقلة.

لا تُعرف دوافع الأمن من محاولة اعتقاله، لكن المراقبين يعزون ذلك إلى تصاعد الخلافات الداخلية وكذلك التنافس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP)، بالإضافة إلى قيادته تنظيمات عسكرية فلسطانية داخل الإقليم عبر "فريق مكافحة الإرهاب"، التي أنشأها قبل أكثر من عقد.

أربيل كردستان العراق لاهور شيخ جَنگي مدينة السليمانية مسعود بارزاني

الاندومي
انغام
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
التين الشوكي
