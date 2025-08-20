العراق يستهدف 250 مليار دولار استثمارات خلال العامين القادمين

أعلنت الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، اليوم، أن العراق استقطب استثمارات بـ100 مليار دولار أمريكي العامين الماضيين، فيما يسعى لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وقالت حنان جاسم المتحدثة باسم الهيئة، في تصريح صحفي، إن التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، والبرامج التي تبنتها الهيئة، ساهمت خلال العامين الماضيين في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

اتفاقيات دولية

ولفتت إلى أن انضمام العراق إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ساهمت في استقطاب هذه الاستثمارات، فضلا عن تطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة للاستثمار الاستراتيجي في قطاعات متنوعة.

وأضافت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، أن الاستثمار في بلادها انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، حيث خدمت المشاريع الاستثمارية 6 قطاعات حيوية (الصناعة، والبنى التحتية، والإسكان، والطاقة، والتعليم، والصحة)، وقللت الاعتماد على النفط.