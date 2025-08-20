سفير العراق بالقاهرة: حريصون على استقطاب الاستثمارات الرائدة لتعزيز قطاع الطاقة

أ ش أ

أكد سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور قحطان طه خلف، حرص بلاده على استقطاب الاستثمارات الرائدة التي تعزز قطاع الطاقة وتدعم الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال لقاء سفير العراق بالقاهرة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك أحمد السويدي، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في مقر السفارة .



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية التي تتطلع المجموعة للعمل عليها في العراق، والمشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة والبنى التحتية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.



من جانبه.. أعرب السويدي عن استعداد المجموعة لتوسيع استثماراتها في العراق وتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم البلدين.