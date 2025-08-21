طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

إلغاء تحديث نظام Android والعودة إلى الإصدار السابق يعد خياراً مهماً لمن يرغب في الحفاظ على أداء الهاتف أو تجنب المشكلات التي قد تنجم عن التحديثات الأخيرة، للقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

خطوات حذف آخر تحديث للأندرويد

افتح قائمة الإعدادات على جهازك.

انتقل إلى قسم حول الهاتف أو حول الجهاز، والذي يوجد غالباً في أسفل قائمة الإعدادات.

ابحث عن تحديث البرامج أو تحديث النظام واضغط عليه.

في الشاشة الظاهرة، ابحث عن إلغاء التحديث أو خيار مماثل، واضغط عليه.

ستظهر رسالة تحذيرية تفيد بأنه سيتم حذف جميع التحديثات القديمة والتطبيقات المحدثة، اضغط على موافق أو تأكيد.

يقوم النظام الآن بإلغاء تحديثات النظام والعودة إلى الإصدار السابق.

من المهم ملاحظة أن هذه الخطوات قد تختلف قليلاً حسب طراز وإصدار جهاز Android، وقد تحتاج إلى إلغاء تحديثات التطبيقات الفردية بشكل منفصل إذا رغبت في الرجوع إلى إصدارات سابقة منها.



كيفية إيقاف التحديث التلقائي لنظام Android

لمنع الهاتف من التحديث تلقائياً، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات ثم اختر عن الهاتف أو حول الهاتف. ابحث عن رقم البناء أو إصدار الواجهة واضغط عليه عدة مرات حتى تظهر رسالة تفيد بأنه تم تفعيل وضع مطوري الهاتف، وقد يُطلب إدخال كلمة سر الهاتف. عد إلى الإعدادات، ستجد اختياراً جديداً باسم خيارات مطوري البرامج أو خيارات المطورين. افتح هذا الخيار وابحث عن التحديثات التلقائية للنظام، ثم قم بإلغاء تفعيلها.

بهذه الطريقة، يكون الهاتف قد توقف عن التحديث التلقائي للنظام، مما يمنح المستخدم مزيداً من التحكم في الوقت والطريقة التي يتم بها تحديث الجهاز.

كيفية إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات

لإيقاف تحديث التطبيقات تلقائياً عبر متجر Google Play، اتبع الخطوات التالية:

افتح متجر بلاي. اضغط على رمز الملف الشخصي أعلى الشاشة جهة اليمين. اختر الإعدادات من القائمة. انتقل إلى تفضيلات الشبكة. اختر التحديث التلقائي للتطبيقات، ثم حدد لا تقم بالتحديث التلقائي واضغط على حفظ أو تم.

بهذا الشكل تتوقف التطبيقات عن التحديث التلقائي، مما يسمح للمستخدم بالتحكم في تحميل الإصدارات الجديدة يدوياً عند الحاجة.

أضرار التحديث المستمر للهاتف

رغم أهمية التحديثات المستمرة في تحسين تجربة المستخدم وإضافة ميزات جديدة، وزيادة أمان المعلومات على الجهاز، إلا أن التحديث المتكرر قد يؤثر على عمر البطارية، كثير من المستخدمين لاحظوا أن شحن البطارية ينفذ بسرعة أكبر بعد تحديث النظام.

للتقليل من استهلاك البطارية بعد التحديث، يمكن اتباع النصائح التالية:

تقليل إضاءة الشاشة.

إعادة ضبط إغلاق الشاشة تلقائياً بعد دقيقة أو نصف دقيقة من عدم الاستخدام.

إيقاف خدمة تحديد المواقع عند عدم الحاجة.

إيقاف خدمات مثل الواي فاي والبلوتوث عند عدم استخدامها.

الحفاظ على درجة حرارة الهاتف وعدم تعريضه لحرارة مرتفعة أو منخفضة أكثر من المعتاد.

أهمية التحديثات

على الرغم من أضرارها المحتملة، تبقى التحديثات ضرورية لتشغيل التطبيقات بشكل صحيح وتجنب الأعطال المتكررة،’ التحديثات تصحح العيوب والثغرات، تضيف ميزات جديدة، وتحسن من استهلاك البيانات، كما تزيد أمان المعلومات وتحسن من تجربة المستخدم بشكل عام.