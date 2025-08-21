إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

تحديث هواتف الاندرويد الجديد ، الذي ظهر بشكل مفاجئ علي مظهر لوحة المفاتيح لكافة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد أزعج الكثير من المستخدمين.

وخلال الساعات الأولى من نشر التحديث علي الهواتف المحمولة اعتقد الكثير من المستخدمين أن هناك أمر ما حدث بالخطأ وبدأ الجميع في مراجعة الاعدادات الخاصة بالهواتف حتي تم معرفة أن الأمر خارج عن الاعدادات ويخص تحديث جديد للهواتف المحمولة

الغاء التحديث الجديد للهواتف

وهناك طريقة لالغاء التحديث الجديد للهواتف للعودة الي شكل لوحة المفاتيح الطبيعية اثناء الاتصال في 3 خطوات بسيطة تتمثل في التالي :-

الخطوة الأولي الضغط مطولا علي أيقونة الهاتف في شاشة الموبايل حتي ظهور كلمة معلومات التطبيق

الخطوة الثانية بعد الضغط علي معلومات التطبيق ستظهر نافذة أسفل الشاشة تحمل اسم إلغاء تحديث الهاتف .

.الخطوة الثالثة الضغط علي أيقونة إلغاء التحديث والعودة الي لوحة المفتاحية والاتصال الي الشكل الطبيعي

بداية التحديث وتعجب المستخدمين

و انتاب العديد من مستخدمي هواتف أندرويد في مصر حالة من التعجب بعد ظهور تحديث جديد غيّر شكل واجهة نظام المكالمات بشكل جذري، دون أي إعلان رسمي أو توضيح .

التحديث، الذي وصل بشكل مفاجئ، أثار تساؤلات عديدة حول أسبابه وأهدافه، خاصة مع عدم وجود أي إشعارات مسبقة أو شروحات توضح تفاصيل التغييرات.

المستخدمون أعربوا عن دهشتهم من التوقيت غير المتوقع للتحديث، مؤكدين أنهم فوجئوا بالتغييرات دون أي تحذير، ما جعل البعض يواجه صعوبة في التكيف مع النظام الجديد.. هذه الحالة من الغموض زادت من تساؤلات المستخدمين حول ما إذا كان التحديث مرتبطًا بتطوير تقني شامل أم أنه مجرد خطوة تجريبية غير معلنة.

وسط غياب أي تعليق رسمي من جوجل أو الشركات العالمية المعنية، يبقى المستخدمون في حالة ترقب لمعرفة المزيد عن التحديث، وأسباب طرحه المفاجئ، وتأثيره على تجربة استخدام الهواتف الذكية في المستقبل