ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
المستشار محمود فوزي: القيادة السياسية تقف مع المواطن البسيط في مختلف القطاعات
وزير الشؤون النيابية: الدورة التشريعية الأخيرة شهدت زخمًا غير مسبوق في القوانين المؤثرة اجتماعيًا
إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات
ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية
بكلمات مؤثرة عن والده | شاهد دموع نجل شهيد محطة وقود العاشر يوم زفافه
مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
قرار عاجل بشأن 13 فتاة بينهن أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بالنزهة
تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء
السعودية تستنكر استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان
كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام
قمة نيوم تفتح آفاقا جديدة.. شراكات مصرية سعودية في التكنولوجيا والنقل والطاقة
تحديث هواتف الاندرويد الجديد ، الذي ظهر بشكل مفاجئ علي مظهر لوحة المفاتيح لكافة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد  أزعج الكثير من المستخدمين.

 وخلال الساعات الأولى من نشر التحديث علي الهواتف المحمولة اعتقد الكثير من المستخدمين أن هناك أمر ما حدث بالخطأ وبدأ الجميع في مراجعة الاعدادات الخاصة بالهواتف حتي تم معرفة أن الأمر خارج عن الاعدادات ويخص تحديث جديد للهواتف المحمولة 

الغاء التحديث الجديد للهواتف 

وهناك طريقة لالغاء التحديث الجديد للهواتف للعودة  الي شكل لوحة المفاتيح الطبيعية اثناء الاتصال في 3 خطوات بسيطة تتمثل في التالي :- 

الخطوة الأولي الضغط مطولا علي أيقونة الهاتف في شاشة الموبايل حتي ظهور كلمة معلومات التطبيق 

الخطوة الثانية بعد الضغط علي معلومات التطبيق ستظهر نافذة أسفل الشاشة تحمل اسم إلغاء تحديث الهاتف .

.الخطوة الثالثة الضغط علي أيقونة إلغاء التحديث والعودة الي لوحة المفتاحية والاتصال الي الشكل الطبيعي 

بداية التحديث وتعجب المستخدمين 

و انتاب العديد من مستخدمي هواتف أندرويد في مصر حالة من التعجب بعد ظهور تحديث جديد غيّر شكل واجهة نظام المكالمات بشكل جذري، دون أي إعلان رسمي أو توضيح .

 التحديث، الذي وصل بشكل مفاجئ، أثار تساؤلات عديدة حول أسبابه وأهدافه، خاصة مع عدم وجود  أي إشعارات مسبقة أو شروحات توضح تفاصيل التغييرات.  

المستخدمون أعربوا عن دهشتهم من التوقيت غير المتوقع للتحديث، مؤكدين أنهم فوجئوا بالتغييرات دون أي تحذير، ما جعل البعض يواجه صعوبة في التكيف مع النظام الجديد.. هذه الحالة من الغموض زادت من تساؤلات المستخدمين حول ما إذا كان التحديث مرتبطًا بتطوير تقني شامل أم أنه مجرد خطوة تجريبية غير معلنة.  

وسط غياب أي تعليق رسمي من جوجل أو  الشركات العالمية  المعنية، يبقى المستخدمون في حالة ترقب لمعرفة المزيد عن التحديث، وأسباب طرحه المفاجئ، وتأثيره على تجربة استخدام الهواتف الذكية في المستقبل

