فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، متمنيًا له التوفيق والسداد في هذه المهمَّة الدوليَّة الرفيعة، التي تجسِّد ثقة العالم في الكفاءات المصرية.

ريادة مصر

وأكد شيخ الأزهر أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع هو فوزٌ لمصر كلها وريادتها الثقافية والعلمية والحضارية الممتدة عبر العصور، وإسهامٌ جديد يضاف إلى سجلات تاريخها المشرف في دعم الحوار الثقافي والتعايش الإنساني وصون التراث البشري وبناء الإنسان.

ودعا شيخ الأزهر المولى -سبحانه وتعالى- أن يوفِّق الدكتور خالد العناني في هذه المهمة الدولية، وأن يُعينه على أداء رسالته في دفع التعاون الثقافي والعلمي بين شعوب العالم على اختلاف ثفافاتهم وأفكارهم، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وبناء جسور الحوار والتفاهم في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، وأن يحفظ مصر وأبناءها المخلصين، ويزيدها رفعةً ومكانة بين الأمم.

اختيار مشرف

كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني، إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

وأعرب مفتي الجمهورية عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار المشرف الذي يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المحافل الدولية.

وأكد أن الدكتور خالد العناني يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجالات الثقافة والتراث والحضارة المصرية، وأن توليه هذا المنصب الرفيع يمثل إضافة نوعية لمسيرة اليونسكو في خدمة قضايا الثقافة والتعليم والحفاظ على التراث الإنساني.

وأكد المفتي أن اختيار شخصية مصرية لهذا المنصب الدولي الرفيع يجسد الثقة العالمية في الخبرات الوطنية المصرية، ودورها الرائد في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، ونشر ثقافة السلام، وهو ما يتوافق مع رسالة مصر الحضارية والإنسانية التي تدعمها القيادة السياسية في مختلف المحافل الدولية.