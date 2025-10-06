قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
ديني

فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، متمنيًا له التوفيق والسداد في هذه المهمَّة الدوليَّة الرفيعة، التي تجسِّد ثقة العالم في الكفاءات المصرية.

ريادة مصر 

وأكد شيخ الأزهر أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع هو فوزٌ لمصر كلها وريادتها الثقافية والعلمية والحضارية الممتدة عبر العصور، وإسهامٌ جديد يضاف إلى سجلات تاريخها المشرف في دعم الحوار الثقافي والتعايش الإنساني وصون التراث البشري وبناء الإنسان.

ودعا شيخ الأزهر المولى -سبحانه وتعالى- أن يوفِّق الدكتور خالد العناني في هذه المهمة الدولية، وأن يُعينه على أداء رسالته في دفع التعاون الثقافي والعلمي بين شعوب العالم على اختلاف ثفافاتهم وأفكارهم، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وبناء جسور الحوار والتفاهم في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، وأن يحفظ مصر وأبناءها المخلصين، ويزيدها رفعةً ومكانة بين الأمم.

اختيار مشرف

 كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني، إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

وأعرب مفتي الجمهورية عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار المشرف الذي يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المحافل الدولية.

وأكد أن الدكتور خالد العناني يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجالات الثقافة والتراث والحضارة المصرية، وأن توليه هذا المنصب الرفيع يمثل إضافة نوعية لمسيرة اليونسكو في خدمة قضايا الثقافة والتعليم والحفاظ على التراث الإنساني.

وأكد المفتي أن اختيار شخصية مصرية لهذا المنصب الدولي الرفيع يجسد الثقة العالمية في الخبرات الوطنية المصرية، ودورها الرائد في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، ونشر ثقافة السلام، وهو ما يتوافق مع رسالة مصر الحضارية والإنسانية التي تدعمها القيادة السياسية في مختلف المحافل الدولية.

الأزهر شيخ الأزهر الإمام الأكبر خالد العناني اليونسكو

