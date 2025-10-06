وزيرة التضامن: انتخاب العناني لليونسكو تتويج لمسيرته العلمية والعملية

هنأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة العاملين بالوزارة ، الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه في أرفع منصب مصري وعربي في منظمة اليونسكو كأول مصري يُعين مديرًا عامًا لهذه المؤسسة الدولية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي "إن اختيار الدكتور خالد لهذا المنصب يُعد تتويجًا لمسيرة علمية وعملية متميزة، ويُعد فخرًا لكل مصري ومصرية، ودليلًا قاطعًا على المكانة التي وصل إليها العلم والثقافة المصرية على الصعيد الدولي"، مضيفة أنه بقدر ما يشكّله هذا الإنجاز من فخر لمصر، فإنه يحمل بين طياته مسؤولية كبيرة؛ مسؤولية في قيادة المنظمة نحو أهدافها السامية، وتحقيق رؤية عالمية تجمع بين المعرفة والتنمية وحماية التراث والتنوع الثقافي.

وتتمنى الدكتورة مايا مرسي خالص التوفيق والنجاح في هذه المهمة الجليلة، وخدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم، وأن تظل مصر دائماً منارة للتبادل المعرفي والحوار الحضاري على مستوى الأمم.