جيشنا خير أجناد الأرض.. لقاء سويدان لـ صدي البلد: نصر حرب أكتوبر يوم الفخر

أكدت الفنانة لقاء سويدان أن الجيش المصري خير أجناد الأرض و هو حامي الوطن واراضينا و الحدود

و تابعت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات لموقع صدي البلد :" الجيش المصري فخر لكل مصري ، هذا هو الجيش العظيم الذي بفضل الله حقق فى حرب اكتوبر عام 1973 إعجازا "

و تابعت لقاء سويدان " يوم حرب أكتوبر يوم الفخر و النصر و السعادة



يذكر أن تألقت الفنانة لقاء سويدان في مسلسل أيام الجزء الثالث

مسلسل "أيام" يضم مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، منهم: شيري عادل، لقاء سويدان، حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندي موسى، حجاج عبد العظيم، رشدي الشامي وغيرهم، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.