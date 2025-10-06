ماجي مرجان تفوز بأفضل فيلم فى مسابقة الفيلم المصري بمهرجان الإسكندرية

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري الطويل، والذى تكونت لجنته من المونتيرة منار حسني رئيسًا، وعضوية كل من الفنانة القديرة سلوى محمد علي، والكاتب والصحفي سمير شحاتة، وقد قامت اللجنة بتقييم الأعمال المتنافسة وفقًا لمعايير فنية وإبداعية تراعي جودة الإخراج والأداء والرسائل الإنسانية والاجتماعية التي تعكسها الأفلام.

وقررت اللجنة منح جائزة أفضل فيلم لفيلم "رسايل الشيخ دراز" من إخراج ماجي مرجان، أما جائزة أفضل إبداع فني، فقد منحتها اللجنة للفنان ناجي شحاتة عن أدائه اللافت في فيلم "سينما منتصف الليل" من إخراج مازن لطفي، كما منحت اللجنة جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "قصة الخريف" من إخراج كريم مكرم.

ويختتم الحفل بإعلان نتائج مسابقات المهرجان وتسليم الجوائز للفائزين في مختلف الفئات.

وكانت فعاليات الدورة قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم نجمة الدورة الفنانة ليلى علوي.

كما شهد المهرجان تكريم دولة المغرب ضيف شرف الدورة لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:

المخرج المغربي حكيم بلعباس، واسم الفنانة الراحلة فيروز، والمخرج الفرنسي جون بيير أميريس، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان أحمد رزق، والفنانة شيرين، والمخرج هاني لاشين، ومدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.