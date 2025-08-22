قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ 21 اليوم إلى غزة
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
فن وثقافة

هنادي مهنا في كواليس بتوقيت 2028.. صور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
منار نور

نشرت الفنانة هنادي مهنا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة من كواليس حكاية "بتوقيت 2028"، التي تُعرض ضمن أحداث الحلقتين الرابعة والخامسة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".


وجاءت إطلالة هنادي لتكشف جانبًا من أجواء التصوير خلف الكاميرا، حيث تفاعل متابعوها مع الصور معبرين عن حماسهم لمتابعة تطورات الحكاية وأحداثها.

الحلقة الأخيرة حملت العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل. ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم. في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.

هنادي مهنا بتوقيت ٢٠٢٨

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سموتريتش

بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على خطة الاستيطان بالمنطقة E1

طقس مكة

سيول وعواصف رعدية تضرب عدة مناطق في السعودية.. والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة | فيديو

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني

الحكومة الأردنية: مصر الشقيقة الكبرى والرئيس السيسي والملك عبد الله ضمانة الأمن الإقليمي

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

