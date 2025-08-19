قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنادي مهنا تكشف طريقة مواجهتها الخلافات مع زوجها أحمد خالد صالح بعد ظهورهما سوياً

هنادي مهنا تكشف طريقة مواجهتها الخلافات والحسد مع زوجها أحمد خالد صالح بعد ظهورهما سوياً
هنادي مهنا تكشف طريقة مواجهتها الخلافات والحسد مع زوجها أحمد خالد صالح بعد ظهورهما سوياً
علا محمد

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن سر طريف يجمعها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح تتخطي به الخلافات بينهما بعد ظهورهما سويًا في المهرجانات والفعاليات الفنية.


قالت هنادي مهنا خلال تصريحات تلفزيونية: "لما أنا وأحمد بنظهر مع بعض في مهرجان أو أي حاجة وصورنا تنزل بقوله الـ 48 ساعة الجايين أي خناقة تحصل إحنا هنبص لبعض ونضحك".


وأضافت أن هذا الاتفاق البسيط بينهما يجعل الخلافات تمر بخفة ظل ويعكس قوة العلاقة الزوجية بينهما.


وكانت قد حرصت الفنانة هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح على تقديم واجب العزاء في والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، المقام في مسجد الشرطة بصلاح سالم حيث يستقبل شقيق ياسمين العزاء.

هنادي مهنا الفنان أحمد خالد صالح هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح أحدث ظهور لهنادي مهنا و أحمد خالد صالح ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: الاستماع للقرآن نعمة يختص الله بها من يشاء

الاستغفار

فضل الاستغفار وأفضل الأوقات له.. تعرف عليه

جانب من الدورة التدريبية

بالتعاون مع "مصر الخير".. أوقاف القاهرة تنظم دورة تدريبية للواعظات حول الغُرم

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد