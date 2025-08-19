هنادي مهنا تكشف طريقة مواجهتها الخلافات مع زوجها أحمد خالد صالح بعد ظهورهما سوياً

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن سر طريف يجمعها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح تتخطي به الخلافات بينهما بعد ظهورهما سويًا في المهرجانات والفعاليات الفنية.



قالت هنادي مهنا خلال تصريحات تلفزيونية: "لما أنا وأحمد بنظهر مع بعض في مهرجان أو أي حاجة وصورنا تنزل بقوله الـ 48 ساعة الجايين أي خناقة تحصل إحنا هنبص لبعض ونضحك".



وأضافت أن هذا الاتفاق البسيط بينهما يجعل الخلافات تمر بخفة ظل ويعكس قوة العلاقة الزوجية بينهما.



وكانت قد حرصت الفنانة هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح على تقديم واجب العزاء في والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، المقام في مسجد الشرطة بصلاح سالم حيث يستقبل شقيق ياسمين العزاء.