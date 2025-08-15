قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هنادي مهنا تروج لحكاية "بتوقيت 2028": مين متحمس؟!

هنادي مهنا
هنادي مهنا
يمنى عبد الظاهر

روجت الفنانة هنادي مهنا، لحكاية "بتوقيت 2028"، وهي الحكاية الثانية من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، المقرر عرضها غدًا السبت.

حكاية بتوقيت 2028

ونشرت هنادي مهنا صورة من شخصية “داليدا” التي تقدمها خلال المسلسل، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: داليدا قادمة في طريقك غدا... مين متحمس؟! بتوقيت2028، ما تراه ليس كما يبدو".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TrBgtPUvw3UcjxbMAyCLRrWwm6GashmtmarZuard9rFzRX6isF9FAEeBYZokcCQWl&id=100009202535359&mibextid=wwXIfr

وتبدأ حلقات مسلسل “بتوقيت 2028” العرض يوم السبت 16 اغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تعرض في خمس حلقات على شاشة "dmc"، وعبر منصات "watch it "وشاهد، ويشارك في بطولتها إلى جانب هنادي مهنا، النجم احمد جمال سعيد والفنانين يوسف عثمان، ونانسي هلال، ومن تاليف نسمة سمير واخراج خالد سعيد.

تجسد هنادي مهنى شخصية «داليدا»، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، تقع في دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها رجل الأعمال (أحمد جمال سعيد) الذي يملك شركة إنتاج، ويتقاطع معهما أصدقاء يعملون بالشركة، لتنكشف عبر الحلقات خيوط درامية إنسانية مشوقة، من خلال قصة حب وظروف نفسية وأسرار دفينة.

يُذكر أن مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب.



 

لحكاية بتوقيت 2028 تراه ليس كما يبدو هنادي مهنا النجم احمد جمال نانسي هلال

