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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنادي مهنا تنتهي من تصوير مسلسل "بتوقيت 28"

فريق عمل مسلسل "بتوقيت 28"
فريق عمل مسلسل "بتوقيت 28"
تقى الجيزاوي

أسدل الستار فجر اليوم على تصوير حكاية "بتوقيت 28"، إحدى قصص مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، حيث انتهى فريق العمل من تصوير المشاهد الأخيرة في أحد مواقع التصوير بمدينة الشيخ زايد، وسط أجواء احتفالية جمعت أبطال وصنّاع الحكاية.

المشاهد الأخيرة ضمت هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال، الذين عبروا عن سعادتهم بتجربتهم الفنية في هذه الحكاية التي تمتد لخمس حلقات، تنتمي لدراما الواقع الإنساني المعاصر.

وحرصت الفنانة هنادي مهنى على مفاجأة فريق العمل بتوزيع الحلوى المزينة باسم الحكاية "بتوقيت 28"، فيما خطف الفنان أحمد جمال سعيد الأنظار بإفيهاته العفوية خلال الاحتفال، بينما التقط يوسف عثمان ونانسي هلال الصور التذكارية مع أعضاء الطاقم الفني.

احتشد فريق العمل حول المخرج خالد سعيد في لفتة تقدير لما قدمه من جهد ورؤية إخراجية، خاصة في ظل تعامله مع طاقات شابة تمثل الجيل الجديد من الفنانين الشباب.

أحمد خالد صالح يفاجئ فريق عمل “بتوقيت ٢٨”

وفي لفتة راقية من النجم أحمد خالد صالح، فاجأ فريق عمل حكاية "بتوقيت 28" بزيارتهم والاحتفال معهم بانتهاء التصوير، وبارك لزوجته هنادي مهنى وأحمد جمال سعيد ويوسف عثمان ونانسي هلال والمخرج خالد سعيد، والمنتج كريم أبوذكري، وحضر معهم الفركش.

وأكد المخرج خالد سعيد، في تصريح له عقب انتهاء التصوير، على سعادته الغامرة بتقديم هذه الحكاية، مشيرًا إلى أنه سيواصل حاليًا تصوير حكاية "هند" ضمن نفس المسلسل.

وأوضح أن العمل ككل يحمل فكرة طموحة وغير تقليدية، حيث تدور كل الحكايات في عوالم متفرقة لكن تظل مترابطة في السياق العام، بما يواكب عنوان المسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو".

وأضاف أن الاعتماد على شباب في الكتابة والإخراج والتمثيل والإنتاج يمثل "مغامرة محسوبة وجرأة مطلوبة"، لا سيما أن القصص تلامس الواقع وتناقش موضوعات إنسانية بمذاق عصري.

- قصة "بتوقيت 28"

تجسد هنادي مهنى شخصية "داليدا"، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، تقع في دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها رجل الأعمال (أحمد جمال سعيد) الذي يملك شركة إنتاج، ويتقاطع معهما أصدقاء يعملون بالشركة، لتنكشف عبر الحلقات خيوط درامية إنسانية مشوقة، من خلال قصة حب وظروف نفسية وأسرار دفينة.

- تفاصيل المسلسل الكامل

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري ، ومن المقرر عرضه خلال أغسطس المقبل على قنوات الشركة المتحدة ومنصاتها الإلكترونية.


وكانت أسرة العمل قد انتهت قبل أيام من تصوير حكاية "فلاش باك"، من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، وخالد أنور، فيما تتواصل حاليًا التحضيرات لتصوير الحكايات المتبقية من المشروع الدرامي المنتظر.

هنادي مهنا مسلسل بتوقيت ٢٨ أبطال مسلسل بتوقيت ٢٨

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