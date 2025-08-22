خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى ابن بطوطة.

موعد انقطاع المياه

وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٨ /٢٠٢٥.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠مم و ٢٠٠ مم من الاتجاهين بمحطة مدكور، والمتعارض مع أعمال مترو" الطالبية - مدكور - المطبعة" الجهة الشمالية أعمال مترو الأنفاق الخط الرابع.

توفر سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه. للمواطنين.