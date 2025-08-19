بشرى .. بدء تشغيل العنبر المغذي لتقوية شبكات المياه في حدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن بدء تشغيل العنبر الخاص بمدينة حدائق أكتوبر داخل الخزان الأوسط، والذي يُعد أحد المشروعات الحيوية لدعم شبكة مياه الشرب بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار خطة جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز منظومة المرافق والخدمات، وتنفيذا لتعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس الجهاز للمرافق: أن تشغيل العنبر يأتي بهدف تغذية عدد من المناطق الهامة داخل المدينة، وتشمل:

منطقة ٣٠٩ عمارة

منطقة ٦٤٥ عمارة

مشروع ٢٦٣ فدان

منطقة إسكان الغابة الشجرية

وأشار مصطفى سيد إلى أن هذا الإجراء يُعد خطوة محورية لتحسين ضخ المياه وضمان استقرار الخدمة خاصة في فترات الذروة، مؤكداً أن جهاز المدينة يواصل العمل على استكمال خطة تطوير شبكات المياه والصرف الصحي طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، بما يتماشى مع التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

وأضاف معاون رئيس الجهاز: أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسينات والتوسعات في منظومة المرافق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المواطنين وتعزز من جودة الحياة داخل مدينة حدائق أكتوبر.