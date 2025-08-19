مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية

قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، يرافقه مسئولو الهيئة والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.



تأتي الجولة في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدورى للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا الاهتمام بالمرافق العامة بالقرى السياحية.

استهل مسئولو الإسكان الجولة بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، حيث أوضح رئيس الجهاز أن نسبة تنفيذ الأعمال بالبحيرات الجنوبية بالمرحلة الأولى بلغت حوالى (85%).

كما شملت الجولة أيضًا متابعة أعمال تنفيذ الإنشاءات وتنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، وأعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمارينا (8)، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها حوالى (30%).

كما تفقد مسئولو الإسكان محطة المعالجة للصرف الصحي بالكيلو 102، والتى تعمل بطاقة (6400م٣/يوم )، والتي تستخدم إحدى مراحلها للمعالجة الثلاثية والضخ لتغذية شبكات الري للمزروعات في بعض القطاعات بمركز مارينا العلمين السياحي، حيث شملت الجولة متابعة أعمال رفع الكفاءة للمحطة مع الشركات العاملة وشركات التشغيل والصيانة، للوقوف على معدلات التنفيذ لأعمال رفع الكفاءة والتجديد لبعض مهمات المرحلة العاجلة منها، حيث وصلت نسب تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الأولى للمحطة ( 102 ) حوالى 90%.

ووجه مسئولو الإسكان، بسرعة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة بصورة منتظمة، لإظهار حجم العمل الضخم الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أعمال التوسعة للمنطقة الجنوبية لمارينا، والتي تعد امتدادا تنمويا لخلق فرص سياحية واستثمارية وسكنية دائمة مكتملة الخدمات.

ووجه مسئولو الإسكان، بسرعة تلافي الملاحظات، ومراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإعداد تقارير متابعة دورية بالموقف التنفيذي للمشروعات، والعرض لتذليل أي عقبات، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المدنية، ومداخل المحطات، بالتوازي مع الأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة العاجلة.