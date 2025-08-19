بعد تأجيل 33 يوما.. موعد عودة الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع «ديارنا»

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان العودة مجددًا لنظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية التابعة للهيئة بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية التي سبق التنويه عنها.

فتح باب الحجز الإلكتروني في مشروع ديارنا

وحددت فتح باب الحجز الإلكتروني في مشروع ديارنا المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025.

وفي وقت سابق، تقرر تأجيل موعد حجز مشروع "ديارنا" المرحلة الأولى، والذي كان من المقرر أن يبدأ يومي 6 و7 أغسطس الجاري.

وتأتي عودة الحجر الالكتروني انطلاقًا من حرص بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبية رغبات المتقدمين لحجز المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة، وحرصًا على تحقيق رضا العملاء باعتباره أولوية قصوى لكلاً من البنك والهيئة.

استجابةً لمطالب المتقدمين، الذين أكدوا رغبتهم في استمرار التعامل من خلال نظام الحجز الإلكتروني، باعتباره الوسيلة التي تتيح لهم حرية اختيار وحداتهم المفضلة.

وكانت آلية القرعة العلنية قد تم اقتراحها مسبقًا كإجراء مؤقت لتسريع إجراءات الحجز والتيسير على العملاء خلال فترة تطوير وتحديث موقع الحجز الإلكتروني.

