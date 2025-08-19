عودة نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية

قررت هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان العودة مجددًا لنظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية التابعة للهيئة بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية التي سبق التنويه عنها.

وذلك انطلاقًا من حرص بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبية رغبات المتقدمين لحجز المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة، وحرصًا على تحقيق رضا العملاء باعتباره أولوية قصوى لكلاً من البنك والهيئة.

ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب المتقدمين، الذين أكدوا رغبتهم في استمرار التعامل من خلال نظام الحجز الإلكتروني، باعتباره الوسيلة التي تتيح لهم حرية اختيار وحداتهم المفضلة.

آلية القرعة العلنية

وكانت آلية القرعة العلنية قد تم اقتراحها مسبقًا كإجراء مؤقت لتسريع إجراءات الحجز والتيسير على العملاء خلال فترة تطوير وتحديث موقع الحجز الإلكتروني.

فتح باب الحجز الإلكتروني للمشروعات

وعليه، فقد تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني للمشروعات طبقًا للمواعيد التالية:



الإسكان المتنوع البشاير

يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025:

• مشروع الإسكان المتنوع البشاير (3-5) بمدينة الإسكندرية.

مشروع ديارنا المرحلة الأولى

يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025:

• مشروع ديارنا المرحلة الأولى.

جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة

يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025:

• مشروع جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

استرداد جدية الحجز

كما يود البنك التأكيد على أنه يمكن للعملاء الراغبين في استرداد جدية الحجز الخاصة بهم، التقدم بطلبات الاسترداد قبل فتح باب الحجز من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

ويؤكد البنك تقديره الكبير لتعاون عملائه وتفهمهم، مؤكدًا أن رضاهم سيظل دائمًا في صدارة أولوياته.