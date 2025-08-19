قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
اقتصاد

عودة نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

قررت هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان  العودة مجددًا لنظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية التابعة للهيئة بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية التي سبق التنويه عنها.

وذلك انطلاقًا من حرص بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبية رغبات المتقدمين لحجز المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة، وحرصًا على تحقيق رضا العملاء باعتباره أولوية قصوى لكلاً من البنك والهيئة.

ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب المتقدمين، الذين أكدوا رغبتهم في استمرار التعامل من خلال نظام الحجز الإلكتروني، باعتباره الوسيلة التي تتيح لهم حرية اختيار وحداتهم المفضلة.

آلية القرعة العلنية

وكانت آلية القرعة العلنية قد تم اقتراحها مسبقًا كإجراء مؤقت لتسريع إجراءات الحجز والتيسير على العملاء خلال فترة تطوير وتحديث موقع الحجز الإلكتروني.

فتح باب الحجز الإلكتروني للمشروعات

وعليه، فقد تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني للمشروعات طبقًا للمواعيد التالية:


الإسكان المتنوع البشاير

 يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025:
• مشروع الإسكان المتنوع البشاير (3-5) بمدينة الإسكندرية.

مشروع ديارنا المرحلة الأولى

  يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025:
• مشروع ديارنا المرحلة الأولى.

جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة

 يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025:
• مشروع جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

استرداد جدية الحجز

كما يود البنك التأكيد على أنه يمكن للعملاء الراغبين في استرداد جدية الحجز الخاصة بهم، التقدم بطلبات الاسترداد قبل فتح باب الحجز من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

ويؤكد البنك تقديره الكبير لتعاون عملائه وتفهمهم، مؤكدًا أن رضاهم سيظل دائمًا في صدارة أولوياته.

حجز الوحدات السكنية ديارنا بنك التعمير والاسكان جنة سكن مصر البشائر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

