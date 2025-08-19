وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبحث التعاون بشأن عدد من الملفات

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بشأن محطات المياه والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة وتعزيز التعاون المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب، في ظل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لهذا الملف، بجانب استعراض موقف عدد من المشروعات المشتركة في مجال محطات معالجة الصرف الصحي.

وتناول الاجتماع التعاون المشترك بشأن المرحلة الثالثة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة، بجانب استعراض الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان بشأن مشروعات تحلية المياه، حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ وإدارة وتشغيل محطات التحلية، وكذلك التأكيد على رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما تم التأكيد على أهمية وضع أطر زمنية للمشروعات المستهدفة في هذا الشأن والاحتياجات الحالية والمستقبلية في هذا الشأن.