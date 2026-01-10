خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط

اعتبر المحلل السياسي ماهر نقولا أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الشرق الأوسط يتسم بتناقض واضح، إذ يعلن حرصه على متابعة ملفات بيروت ودمشق، بينما يسعى في الوقت نفسه للحفاظ على التوازن الأطلسي في الأزمة الأوكرانية.

تحركات باريس الخارجية

وأوضح نقولا، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التناقض يضع السياسة الفرنسية في حالة ارتباك، ويجعل تحركات باريس الخارجية أقل قدرة على تحقيق تأثير فعلي، خصوصًا في ظل تعدد الملفات وتشابك المصالح الدولية في المنطقة.

وأشار إلى أن فرنسا تواجه حاليًا أزمة مالية واقتصادية حادة، مع مؤشرات شبه انهيار في بعض القطاعات، ما ينعكس سلبًا على قدراتها العسكرية وميزانية جيشها، ويجعل طموحاتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط أكبر بكثير من إمكانياتها الفعلية.