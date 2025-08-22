واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان

كشفت تقارير صحفية، أبرزها موقع أكسيوس الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل بتقليص ضرباتها الجوية غير العاجلة في لبنان، وذلك كإجراء مرافق لخطوة الحكومة اللبنانية غير المسبوقة الرامية إلى نزع سلاح حزب الله.

وتسعى واشنطن بهذا الدعم إلى تعزيز مصداقية بيروت دوليًا وتمكينها من المضيّ قدمًا في خطتها رغم التداعيات السياسية الداخلية، حسب موقع اكسيوس الاستخباراتي الأمريكي

بحسب المصادر المطلعة، يتولى المبعوث الأمريكي توم باراك التفاوض في هذا الإطار مع السلطات الإسرائيلية.

واقترح تشمل الخطوة الأولى وقف الضربات الجوية غير العاجلة لبضعة أسابيع، وربما كذلك الانسحاب التدريجي من خمسة مواقع عسكرية في جنوب لبنان، لتكون بادرة من تل أبيب تُظهر رغبتها في التعاون مع جهود الدولة اللبنانية، وفقا لموقع اكسيوس الاستخباراتي الأمريكي

وأوضحت المصادر أن المقترح الأميركي يشمل كذلك إنشاء ما يُسمى بـ «المنطقة الاقتصادية ترامب» في أجزاء من جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بدعم من دول مثل السعودية وقطر، في إطار إعادة الإعمار الاقتصادية. الهدف من هذه المنطقة: تعزيز التنمية وخلق استقرار اقتصادي، وهو ما سيقوّض محاولات حزب الله للتمركز العسكري مجددًا على الحدود.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة أمريكية أوسع، تتبع مقاربة تنفيذية منظمة تقضي بتفكيك قدرات حزب الله تدريجيًا مقابل انسحاب إسرائيلي متسلسل وتقديم حوافز دولية للبنان لتحقيق الاستقرار والازدهار. وتشتمل الخطة على أربعة مراحل تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، الانسحاب من المواقع المحتلة، إعادة الإعمار، وعقد مؤتمر اقتصادي دولي لدعم اعادة البناء العام

من جانبهم، وصف مسؤولون أمريكيون قرار الحكومة اللبنانية بالمضي في نزع سلاح حزب الله بأنه "تاريخي"، وأكدوا أن مشارکة إسرائيل بإجراءات مماثلة ضرورية لإنجاح هذه المبادرة وبناء الثقة.

وفي السياق نفسه، جاء اقتراح المنطقة الاقتصادية الاقتصادية ليُترجم فكرة حماية الحدود بالبدائل الاستثمارية والتنموية، بدلًا من التواجد العسكري طويل الأمد.

وفيما لم يصدر رد رسمي بعد من الجانب الإسرائيلي على هذه المقترحات، فإن المتحدثين يوضحون أن تل أبيب لم ترفض الفكرة بالكامل، بل يُظهر الحوار معها استعدادًا لمنح المبادرة فرصة.