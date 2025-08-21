ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

كشف الدكتور خالد منتصر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة خلال الفترة الماضية.

وكتب خالد منتصر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك " أنغام دخلت المستشفى في البداية ب

Acute pancreatitis التهاب حاد في البنكرياس وانزيمات عالية، وألم شديد بعد الأشعات اتضح إنه كيس على البنكرياس، من الممكن أن يكون كيس حميد أو adenocarcinoma سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب حسب رأي الأطباء المصريين.

وتابع، عندما عرفت أنغام أنه كيس، راسلت ألمانيا وسافرت لمركز متخصص، وقرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة، وتم تحليل السائل فوجدوا أنه benign حميد وليس سرطانياً، وتصوروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده! دخلوا بالمنظار فوجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج abcess.

خالد منتصر : أنغام تواجه عرضا ليس له تفسير



هنا اضطروا لإجراء جراحة بواسطة الروبوت ..لكن المشكلة إن الألم لسه شغال !!.

وهذا أسخف ما يواجهه الجراح، أن يواجه عرضاً لا تفسير مباشر له، والذي يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساسي، الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة، الحالة ليست سرطان حتى هذه اللحظة لكي نكون منضبطين في كلامنا.



وأنهى حديثه قائلا: نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها بنحبك يا أنغام.