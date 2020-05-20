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مرأة

ببدلة رجالي.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:51 م
مايا دياب
مايا دياب
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة غريبة أثارت جدل رواد السوشيال ميديا.

وتألقت مايا دياب مرتدية بدلة رجالي باللون اللبني، وهي عبارة عن بنطال وجاكيت من نفس التصميم، ونسقت معه شيميز باللون الأبيض الشيفون.

وظهرت مايا دياب بتسريحة شعر جديدة، فاعتمدت على خصلات الشعر المبلل.

كما اعتمدت مايا دياب على وضع اللمسات الجمالية ذات الألوان البنية، فاختارت اللون البني الداكن بعض الشئ في الشفاه، مع البني الفاتح أعلى العين.

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