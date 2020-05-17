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مرأة

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة مايا دياب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو جديدة لها.

وظهرت مايا بإطلالة كاجول من الجينز ولكن ظهورها الاول بالفيديو غريب بالنسبة للكثيرين ، حيث ظهرت مايا بـ الفوطة على شعرها ثم كشفت عن شعرها المبلول وبدأت في تجفيفة بالسيشوار.

وكانت ظهرت مايا وهي توضح روتين شعرها  وطريقة العناية به بعد الاستحمام ، وظهرت مايا في الفيديو بشعر انسيابي وجميل بعد تجفيفه ثم استخدام البيبي ليس .

وكتبت مايا في تعليق علي الفيديو الروتين الذي تستخدمه والمستحضرات التي تستخدمها لشعر انسيابي وكتبت "

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وتتألق مايا بشعر اشقر غامق لائق علي بشرتها الخمرية ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مايا مكياج باللون البني الفاتح والبيجات وهو احدي طرق المكياج المناسبة لأصحاب البشرة الخمرية 

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