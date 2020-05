بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

وظهرت مايا بإطلالة كاجول من الجينز ولكن ظهورها الاول بالفيديو غريب بالنسبة للكثيرين ، حيث ظهرت مايا بـ الفوطة على شعرها ثم كشفت عن شعرها المبلول وبدأت في تجفيفة بالسيشوار.





وكانت ظهرت مايا وهي توضح روتين شعرها وطريقة العناية به بعد الاستحمام ، وظهرت مايا في الفيديو بشعر انسيابي وجميل بعد تجفيفه ثم استخدام البيبي ليس .





وكتبت مايا في تعليق علي الفيديو الروتين الذي تستخدمه والمستحضرات التي تستخدمها لشعر انسيابي وكتبت "





Missing that” just left the salon” look? I feel you!!! Get the look at home with Steampod 3.0 by @lorealpro -Powered by steam resulting in 78% less damages vs. a traditional straightener

2 times faster & smoother styling -Added shine

- 2 in 1 tool for straight hair and wavy hair lovers or simply for everyday discipline

Buy it on @noon ‎ احصلي على تلك إطلالة الشعر المالس التي تحصلي عليه في الصالون وأنتي في البيت مع 3.0 Steampod -تصفيف احترافي بقوة البخار

٧٨٪؜ أقل ضرّر -مرتين أسرع وأنعم -أكثر لامع









وتتألق مايا بشعر اشقر غامق لائق علي بشرتها الخمرية ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مايا مكياج باللون البني الفاتح والبيجات وهو احدي طرق المكياج المناسبة لأصحاب البشرة الخمرية



نشرت الفنانة مايا دياب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو جديدة لها.